Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लखनऊ के मटियारी चौराहे के पास अवस्थी स्वीट हाउस में लगी भीषण आग, दमकल की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू 

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 12:45 AM (IST)

    लखनऊ के मटियारी चौराहे स्थित अवस्थी स्वीट हाउस में आग लगने से अफरातफरी मच गई। फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास जारी ह ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। मटियारी चौराहे स्थित अवस्थी स्वीट हाउस के बेसमेंट में मंगलवार देर रात अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही पूरे परिसर में अफरा–तफरी मच गई। बेसमेंट में मौजूद कर्मचारियों ने जैसे-तैसे बाहर भागकर जान बचाई, जबकि धुएं के कारण कुछ समय तक अंदर फंसे दो लोगों को पुलिस और दमकल कर्मियों ने दीवार तोड़कर सुरक्षित बाहर निकाला। भवन के ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले लोग भी तेजी से बाहर निकल आए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्थानीय लोगों ने बताया कि बेसमेंट से अचानक धुआं निकलता दिखाई दिया। जब तक कर्मचारी कुछ समझ पाते, आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरा बेसमेंट घने धुएं से भर गया। आग की लपटें ऊपर की ओर बढ़ने लगीं, जिससे ऊपरी मंजिल पर रह रहे परिवारों में हड़कंप मच गया। लोग बच्चों को लेकर घरों से बाहर भागे। कुछ ही मिनटों में पूरा क्षेत्र दम घोंटने वाले धुएं से भर गया। सूचना मिलते ही चार दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं।

    Lucknow News (2)

    चिनहट थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश चंद्र मिश्रा भी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। आग अवस्थी स्वीट्स के मालिक अवधेश अवस्थी के पूरे मकान और दुकान में फैल चुकी थी। बेसमेंट में दो लोग फंसे हुए थे। धुएं और आग के कारण कोई निकल नहीं पा रहा था। दमकल कर्मियों ने मकान की दीवार तोड़कर अंदर का रास्ता बनाया और दोनों लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया।

    दमकल कर्मियों ने करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात रही कि किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई, हालांकि बेसमेंट में रखा सामान जलकर राख हो गया और दुकान को भारी नुकसान पहुंचा है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी(सीएफओ ) अंकुश मित्तल ने बताया कि शार्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है। विद्युत विभाग से भी जांच कराई जाएगी ताकि आग लगने के कारणों की पुष्टि हो सके। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि अगर आग कुछ देर और फैलती, तो पूरा मकान चपेट में आ सकता था।

    आसपास की दुकानों को लेलिया चपेट में

    इंस्पेक्टर चिनहट ने बताया कि आग की लपटे इतनी भयानक थी कि आसपास की दुकानों को चपेट में ले लिया था। दमकल कर्मियों के मौके पर पहुंचने पर आग पर तेजी से काबू पाना शुरू कर दिया गया था।

    आग के कारण लग गया ट्रैफिक जाम

    अचानक लगी आग और रात के समय हुए अफरा–तफरी के कारण मटियारी चौराहे पर काफी देर तक यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने किसी तरह एक तरफ का रास्ता बनाया जिससे ट्रैफिक जाम खुल सका। उधर दमकल कर्मियों ने बताया कि क्षति का आकलन किया जा रहा है और स्वीट हाउस को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।