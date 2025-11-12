Language
    लखनऊ में आज दिखेगा हॉकी विश्व कप का जोश, मुख्यमंत्री की उपस्थिति में होगा ट्रॉफी यात्रा का स्वागत

    By Vivek Rao Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 07:59 AM (IST)

    लखनऊ में आज एफआइएच जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 की ट्रॉफी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं को हॉकी के प्रति प्रोत्साहित करना है, जिसका आयोजन तमिलनाडु में होगा। 'खेलेंगे युवा, जीतेगा देश' के नारे के साथ युवाओं को खेलों से जुड़ने का संदेश दिया जाएगा।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राजधानी बुधवार को एफआइएच जूनियर पुरुष हाकी विश्व कप 2025 की ट्राफी यात्रा के आयोजन की साक्षी बनेगी। विश्व कप 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट से पूर्व ट्राफी यात्रा का उद्देश्य देशभर के युवाओं में हाकी के प्रति रुचि बढ़ाना और खेल भावना को प्रोत्साहित करना है।

    लखनऊ में इसका स्वागत सुबह 10 बजे पांच कालिदास मार्ग स्थित स्थल पर होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे, जबकि खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव विशेष अतिथि के रूप में भाग लेंगे।

    इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, छात्र-छात्राएं, खेल संगठन से जुड़े प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी शामिल होंगे। मंच पर खेलेंगे युवा, जीतेगा देश के उद्घोष के साथ युवाओं को खेलों से जुड़ने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संदेश दिया जाएगा।

    एफआइएच जूनियर हाकी विश्व कप की ट्राफी यात्रा और टूर्नामेंट के शुभंकर का अनावरण हाल ही में तमिलनाडु में किया गया था। अब यह यात्रा देश के विभिन्न राज्यों में युवाओं को प्रेरित करते हुए आगे बढ़ रही है।

    ट्राफी यात्रा से प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही देश को हाकी में विश्व विजेता बनाने का मार्ग प्रशस्त करना है।