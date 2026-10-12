न्यू यार्क में धूम मचाने वाली सपा सांसद प्रिया सरोज ने खास अंदाज में दी मंगेतर रिंकू सिंह को बर्थ डे की बधाई, शेयर की विशेष फोटो

डिजिटल डेस्क, लखनऊ : अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जगत में शानदार फिनिशर के रूप में विख्यात बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू सिंह को सोमवार 12 अक्टूबर को उनकी मंगेतर प्रिया सरोज ने अनोखे अंदाज में जन्मदिन की शुभकामना दी है। न्यूयार्क से सोमवार को ही वापसी करने वाली समाजवादी पार्टी की सांसद ने इंस्टाग्राम पर रिंकू सिंह को जन्मदिन की बधाई विशिष्ट फोटो के साथ शेयर की।

जौनपुर के मछलीशहर से समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज के होने वाले पत‍ि रिंकू सिंह को सोमवार 12 अक्‍टूबर को जन्मद‍िन भी था, इसे उन्‍होंने सोशल मीड‍िया पर साझा क‍िया है। वाराणसी दौरे पर र‍िंकू सिंह और प्रिया सरोज ने श्रीकाशी व‍िश्‍वनाथ के धाम में दर्शन-पूजन किया था। रिंकू सिंह के जन्मदिन पर प्रिया सरोज ने उसी दौरान की अपनी और रिंकू सिंह की एक फोटो को सोशल मीड‍िया पर साझा किया और भावुक संदेश भी ल‍िखा है।

भारतीय क्रिकेट टीम के आक्रामक और स्टार फिनिशर रिंकू सिंह का 12 अक्टूबर को 29वां जन्मदिन हैं। इस खास मौके पर क्रिकेट फैंस से लेकर तमाम हस्तियों ने उन्हें ढेर सारी बधाइयां दी हैं, लेकिन सबसे खास और प्यार भरा संदेश उनकी मंगेतर और उत्तर प्रदेश की मछलीशहर लोकसभा सीट से सांसद प्रिया सरोज की तरफ से आया।

प्रिया सरोज ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर रिंकू सिंह के साथ एक बेहद शांत और पावन तस्वीर शेयर की है, जिसमें दोनों एक मंदिर के बाहर खड़े मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को साझा करते हुए प्रिया ने लिखा, “हैप्पी बर्थडे RK (रिंकू सिंह)। मैं ईश्वर से कामना करती हूं कि जिंदगी आपको वह तमाम खुशियां, ढेर सारा प्यार और बड़ी सफलता दे जिसके आप हकदार हैं। आपके चेहरे पर हमेशा यह मुस्कान बनी रहे और आपके हर सपने सच हों। हमारे आने वाले खूबसूरत सफर और अनगिनत यादों के लिए शुभकामनाएं। सांसद प्रिया सरोज की यह पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और फैंस इस जोड़ी को लगातार बधाई और प्यार दे रहे हैं।