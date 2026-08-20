फर्रुखाबाद में बाढ़ राहत शिविरों में बने स्मार्ट क्लास-मनोरंजन कक्ष, बाढ़ के बीच भी बच्चों की नहीं रुकी पढ़ाई

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बाढ़ के बीच घर छोड़कर राहत शरणालयों में पहुंचे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए फर्रुखाबाद प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं।

सदर, अमृतपुर और कायमगंज में बनाए गए माडल शरणालयों में स्मार्ट क्लास, मनोरंजन कक्ष और खेलकूद की सुविधा दी गई है। वहीं, प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए 191 नाव-नाविक और 53 गोताखोर तैनात हैं। गंगा और रामगंगा के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है।

जिले में राहत और बचाव के लिए 52 बाढ़ चौकियां और 24 अस्थायी शरणालय चालू हैं। इनमें 661 विस्थापित लोगों को रखा गया है। उन्हें रोज नाश्ता, दोपहर और रात का भोजन दिया जा रहा है। अब तक 7939 पके भोजन के पैकेट और 10,621 परिवारों को सूखे खाद्यान्न पैकेट बांटे गए हैं।

तीन नियंत्रण कक्षों से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। बचाव दल के पास लाइफ जैकेट, लाइफ रिंग, सर्च लाइट, हेलमेट, रेनकोट, मेगाफोन और रस्से समेत जरूरी सामान है। 17 मेडिकल टीमें और 144 मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। पशुओं के लिए छह चिकित्सा टीमें, 14 अस्थायी शरणालय और 54 शिविर चल रहे हैं।

बाढ़ से 50,775 लोग और 2,881.8 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई है। 21 पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 25.20 लाख रुपये गृह अनुदान दिया गया है। पानी उतरने के बाद फसल का सर्वे कर पात्र किसानों को कृषि निवेश अनुदान मिलेगा।