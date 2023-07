उत्‍तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच ब‍िजली की मांग करीब 27 हजार मेगावाट पहुंच गई है वहीं इस सब के बीच क‍िसानों को फसल बचाने के ल‍िए 10 घंटे भी ब‍िजली नहीं म‍िल पा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने प्रदेश सरकार से क‍िसानों को चार घंटे अतिरिक्त बिजली देने की मांग की है। ज‍िससे फसलों की स‍िंचाई कर उन्‍हें बचाया जा सके।

Electricity For Agriculture: उत्‍तर प्रदेश में क‍िसानों को चार घंटे अतिरिक्त बिजली देने की मांग

Your browser does not support the audio element.