लखनऊ में कबाड़ी ने की बुजुर्ग की हत्या, आरोपित की 24 घंटे बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने पर शव रखकर प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, लखनऊ। रिटायर्ड नगर निगम सुपरवाइजर मदन बिहारी तिवारी (70) की मौत के मामले में मड़ियांव थाने के पास शनिवार को चाकू से हमले में 24 घंटे बाद भी आरोपित की गिरफ्तारी न होने पर रविवार को परिजनों ने घर के पास सीतापुर रोड पर शव रखकर प्रदर्शन किया।

इस दौरान परिवारीजन ने आरोपित की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाकर जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया। इसके बाद परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए लेकर चले गए। पुलिस के अनुसार, आरोपित की पहचान राजकुमार के रूप में हुई है। उसकी तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं।