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    सोने की खड़ाऊ पहनता था केएम त्रिपाठी, 70 हजार की घूस से खत्म हुआ 'पावरफुल' अधिकारी का रुतबा

    By Nishant Yadav Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 12:16 PM (IST)

    केएम त्रिपाठी, एक पूर्व शक्तिशाली रेलवे अधिकारी, जो 2009 में 70 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया था, अब आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी पाया ग ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, लखनऊ। एक ऐसा रेलवे अफसर जो महाप्रबंधक और डीआरएम से अधिक प्रभाव रखता था। जिसे रेल मंत्री के सैलून में सीधा प्रवेश मिलता था, जिसके पास मौजूद सोने के पेन से हुई दस्तखत से लखनऊ के सबसे नामचीन कॉलेजों में एडमिशन हो जाते थे।

    जो सोने की खड़ाऊ पहनता था, अमेरिका की डबल ईगल ब्रांड की 9 एमएम पिस्टल का शौकीन था, वह केएम त्रिपाठी केवल सत्तर हजार रुपये की लालच में आ गया।

    साल 2009 का मामला

    वर्ष 2009 में कैटरिंग ठेके के नवीनीकरण के लिए सत्तर हजार रुपये रिश्वत लेते धरे गए कृष्ण मोहन त्रिपाठी के बुरे दिन उसी दिन से शुरू हो गए और रेलवे के सबसे शक्तिशाली अधिकारी का रुतबा देखते ही देखते खत्म हो गया।

    मूल रूप से गोरखपुर के रहने वाले कृष्ण मोहन त्रिपाठी भारतीय रेल यातायात सेवा (आइआरटीएस) अधिकारी रहा है। अपने सेवाकाल के दौरान उसकी अधिकांश तैनाती उत्तर व पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में ही रही। उसके महंगे शौक उस समय चर्चा का केंद्र थे।

    वीआइपी मोबाइल नंबर और वाहन के नंबर के शौकीन केएम त्रिपाठी उसके लिए हर कीमत चुकाता था। कर्मचारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग तो वह करता ही था, कई बड़े अफसर अपनी मनमाफिक पोस्टिंग के लिए केएम त्रिपाठी के दरबार को सजाते थे। आखिर केएम त्रिपाठी सीधे रेलमंत्री से बात जो करते थे।

    खबरें और भी

    केएम त्रिपाठी की विलासिता पूर्ण जीवन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब सीबीआई ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया तो उसके घर से ढाई किलोग्राम सोने के बिस्कुट, चांदी की सिल्लियां, लाखों रुपये के जेवरात, 30 लाख रुपये नकद, अमेरिकी 9 एमएम पिस्टल, तीन लाइसेंसी असलहे, 60 कारतूस, कीमती विदेशी एलसीडी, बेशकीमती पेंटिंग, करोड़ों रुपये की कीमत की दो दर्जन एंटीक मूर्तियां, सोने की खड़ाऊ, 250 विदेशी शराब की बोतलें और माल एवेन्यू व महानगर में 60 लाख रुपये की कीमत वाले फ्लैट के कागजात मिले थे।

    दो अफसरों के बीच लड़ाई में फंसा केएम

    केएम त्रिपाठी के भ्रष्टाचार में फंसने के पीछे उसकी अपने ही कैडर के एक अधिकारी के साथ सीधी अदावत भी थी। इस दूसरे अधिकारी के साथ ही लखनऊ में रहते हुए केएम त्रिपाठी की वर्चस्व की लड़ाई सामने आयी थी। जिस ठेकेदार से 70 हजार रुपये रिश्वत लेते केएम त्रिपाठी पकड़ा गया था, वह ठेकेदार भी उसी दूसरे अधिकारी का ही करीबी था। दोनों अधिकारियों के बीच हुए मतभेद की खबर रेलवे बोर्ड तक के अधिकारियों को थी।

    2014 में हो चुकी है सजा

    केएम त्रिपाठी के विरुद्ध दो अलग-अलग मामले चले। रिश्वत लेने के मामले में उसे वर्ष 2014 में सीबीआई ने दोषी पाया था। केएम त्रिपाठी को पांच वर्ष की सजा हुई थी। अब आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई कोर्ट ने मंगलवार को केएम त्रिपाठी को दोषी पाया है।

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