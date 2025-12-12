यूपी में अगले 6 महीने के लिए एस्मा लागू, सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकेंगे हड़ताल

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने अगले छह महीनों के लिए प्रदेश में किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इस संबंध में नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज ने अधिसूचना जारी कर सभी विभागों को भेज दी है।

