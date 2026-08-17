ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन का एलान, विद्युत क्षेत्र में निजीकरण का विरोध करेंगे देशभर के इंजीनियर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने देशभर के बिजली इंजीनियरों से विद्युत क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निजीकरण का पुरजोर विरोध करने का आह्वान करते हुए उपभोक्ताओं के हित में विद्युत से जुड़ी राष्ट्रीय परिसंपत्तियों को निजी हाथों से जाने से रोकने के लिए हर समय तैयार रहने की अपील की गई।

वक्ताओं ने कहा कि एक ही सार्वजनिक वितरण नेटवर्क पर अनेक वितरण लाइसेंस धारकों को कार्य करने की अनुमति देना चिंता का विषय है। रविवार को फेडरेशन के 54वें स्थापना दिवस पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे तथा महासचिव पी. रत्नाकर राव ने कहा कि निजीकरण से ऊर्जा क्षेत्र के बचाने के लिए हर समय सजग और तैयार रहना होगा।

विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक स्वरूप को कमजोर करने की किसी भी प्रयास का लोकतांत्रिक व संवैधानिक तरीकों से व्यापक विरोध किया जाएगा। ऊर्जा के क्षेत्र में देश को वास्तविक तथा उपभोक्ता केंद्रित सुधारों की आवश्यकता है, न कि सुधारों के नाम पर सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निजीकरण की।