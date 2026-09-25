लखनऊ में कुकरैल से सर्वोदय नगर के बीच बनेगी एलिवेटेड रोड, तीन लाख लोगों को मिलेगी राहत

अंशू दीक्षित, लखनऊ। राजधानी लखनऊ को एक और एलिवेटेड रोड मिलने का खाका तैयार हो गया है। इससे तीन लाख से अधिक लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

सरकार के इस कदम से जाम में जहां निजात मिलेगी, वहीं दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा। यही नहीं लोगों को उल्टी दिशा में भी नहीं चलना पड़ेगा। जी हां कुछ ऐसा ही प्रस्ताव पास किया गया है, इस प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम काम करेगा।

वर्तमान में व्यय वित्त समिति से 538 मीटर लंबी एलिवेटेड रोड के लिए पचास करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। दिसंबर तक शासन से हरी झंडी भी मिल जाएगी और धनराशि भी। नए प्रस्ताव में कुकरैल से सर्वोदय नगर के बीच एलिवेटेड डबल लेन सड़क बनाई जाएगी।

इसके निर्माण से बादशाहनगर व निशातगंज से आने वाला ट्रैफिक क्लोवर लीफ (दो या दो से अधिक चौराहे जहां मिलते हैं) के जरिए सर्वोदय नगर व खुर्रमनगर आसानी से जा सकेगा। वर्तमान में लेखराज से आने वाले वाहनों के कारण चौराहे पर जाम लग जाता है।

यही नहीं चौराहे से पहले बने फ्लाइओवर से उतरने के बाद लोग उल्टी दिशा में लेखराज जाने वाले मार्ग पर भी मुड़ जाते हैं। कुल मिलाकर इस लिंक रोड का प्रयोग आने व जाने में होता है। एलिवेटेड रोड बनने से लोग एक तरफ से जा सकेंगे और दूसरी तरफ से उतर सकेंगे।

सेतु निगम के महाप्रबंधक केके श्रीवास्तव ने बताया कि एलिवेटेड रोड बनने से ढाई से तीन लाख लोगों को राहत मिलेगी। वर्तमान में यह मार्ग काफी चलने लगा है, ग्रीन कारिडोर पर बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए इस एलिवेटेड रोड की कमी महसूस की जा रही थी।