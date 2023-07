UP: कृषि अपशिष्ट से होगा बिजली उत्पादन, मंत्री सोमेंद्र तोमर बोले- यूपी में खड़ा होगा 55 हजार करोड़ का बाजार

Electricity In UP लखनऊ पहुंचे केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर ने कहा क‍ि यूपी में कृषि अपशिष्ट के प्रयोग से बिजली उत्पादन क‍िया जाएगा। कृषि अपशिष्ट से ब‍िजली बनाने से प्रदूषण कम होगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। यूपी में 55 हजार करोड़ रुपए का एक नया बाजार खड़ा होगा। वहीं अधिकारियों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि वह किसी भी कीमत पर उपभोक्ता का उत्पीड़न न करें।

Electricity In UP: कृषि अपशिष्ट से होगा बिजली उत्पादन

लखनऊ, जेएनएन। कृषि अपशिष्ट का प्रयोग बिजली उत्पादन में किए जाने से प्रदूषण कम होगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। यूपी में 55 हजार करोड़ रुपए का नया बाजार खड़ा होगा। यह विचार केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर ने व्यक्त किए। ऊर्जा विभाग द्वारा आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि कोयले के विकल्प के रूप मे पराली का प्रयोग किए जाने से कार्बन डाई आक्साइड का उत्सर्जन भी कम होगा। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई समर्थ योजना के तहत किसानों से डेढ़ से दो रुपए प्रति किलो तक पराली खरीदी जाएगी। उत्तर प्रदेश इस योजना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। बिजली उत्पादन को बढ़ाने और प्रदूषण को कम करने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि बिजली विभाग लगातार उपभोक्ताओं के हित में काम कर रहा है। समर्थ योजना से किसानों की आय बढ़ेगी और हर साल इसके जलाने से पैदा होने वाली प्रदूषण की समस्या भी कम हो जाएगी। अधिकारियों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि वह किसी भी कीमत पर उपभोक्ता का उत्पीड़न न करें। उत्पीड़न करने प्ले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की आएगी। अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा महेश कुमार गुप्ता और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष एम देवराज सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और उद्यमी मौजूद रहे।

