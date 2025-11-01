यूपी में इन लोगों के घर की किसी भी वक्त कट सकती है बिजली, कनेक्शन काटने के मिल गए निर्देश

जागरण संवाददाता, लखनऊ। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले 19 जिलों में राजस्व को लेकर सख्ती होनी शुरू हो गई है। त्योहारों के बाद उन बकाएदारों पर नकेल कसी जाएगी जो महीनों से मुफ्त की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। स्मार्ट प्री पेड मीटर माइनस में चले गए लेकिन बिल जमा नहीं कर रहे हैं।

ऐसे उपभोक्ताओं के घरों व प्रतिष्ठानों की बिजली किसी भी समय जा सकती है। गोमती नगर जोन के मुख्य अभियंता सुशील गर्ग ने अपने जोन के अभियंताओं के साथ बैठक की। बैठक में शनिवार को निर्देश दिए कि ऐसे बकाएदारों को चेताते हुए बिल जमा करवाएं। अगर नहीं जमा करते हैं तो कनेक्शन काट दिए जाए। वहीं अभियंताओं ने बताया कि त्योहारी माह होने के कारण बिजली बिल जमा करने वालों की संख्या काफी कम रही।

मुख्य अभियंता सुशील ने गोमती नगर, चिनहट खंड, इंदिरा नगर, मुंशी पुलिया खंडों में बकाएदारों की सूची बनाकर कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने बताया कि राजस्व वसूली में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए।इसके अलावा चोरों जोन के मुख्य अभियंताओं ने नई बिजली व्यवस्था वर्टिकल को लेकर भी समीक्षा बैठक की।