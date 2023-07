UP Secretariat Union Election: 11 वर्ष बाद सचिवालय संघ का चुनाव, 86 प्रतिशत मतदान, 19 पदों के लिए 81 प्रत्याशी

UP Secretariat Union Election उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ का चुनाव 11 वर्ष बाद बुधवार को हुआ। इस दौरान सचिवालय परिसर में गहमागहमी का माहौल रहा। मतदान शुरू होने के कुछ देर बाद प्रत्याशियों और समर्थकों की बीच आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर शुरु हो गया। बता दें क‍ि सचिवालय संघ के चुनाव में19 पदों के लिए 86 प्रतिशत मतदान हुआ है।

UP Secretariat Union Election: उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ का 11 वर्ष बाद हुआ चुनाव

Your browser does not support the audio element.

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। UP Secretariat Union Election उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के चुनाव के लिए बुधवार को मतदान हुआ। कुल 3,194 मतदाताओं में से 2,748 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कुल 86.03 प्रतिशत मतदान हुआ। 11 साल बाद सचिवालय संघ के हो रहे चुनाव को लेकर नए मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व आडिटर सहित 19 पदों के लिए 81 प्रत्याशी मैदान में हैं। चुनाव अधिकारी बृजभूषण दुबे ने बताया कि विधान भवन के तिलक हाल में मतदान किए जाने की व्यवस्था की गई थी। वर्ष 2012 के बाद से सचिवालय संघ का चुनाव नहीं हुआ था। हर बार किसी न किसी कारण से यह टलता रहा। फिलहाल मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। अब गुरुवार व शुक्रवार दो दिनों में मतगणना का काम पूरा किया जाएगा। उधर मैदान में उतरे प्रत्याशियों ने पदोन्नति और पुरानी पेंशन बहाली सहित कई मुद्दों पर वोट मांगा। अध्यक्ष पद पर जो नौ प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनमें इसमें शिव गोपाल सिंह, अर्जुन देव भारती, अरूण कुमार श्रीवास्तव, सीमा गुप्ता, चित्रगुप्त, मुकेश प्रधान, सौरभ सिंह, मनोज प्रजापति और धीरज पांडेय शामिल हैं।

Edited By: Prabhapunj Mishra