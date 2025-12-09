97.3% गणना प्रपत्र का डिजिटाइजेशन पूरा, अब सत्यापन के लिए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से मांगा सहयोग

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सोमवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान की प्रगति की समीक्षा के लिए मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के साथ तीसरी बैठक की। उन्होंने बताया कि अब तक 97.3 प्रतिशत गणना प्रपत्र का डिजिटाइजेशन पूरा हो गया है। अभी तक 17.7 प्रतिशत ऐसे मतदाता मिले हैं जो अनुपस्थित, शिफ्टेड व मृत के अलावा वे हैं जिन्होंने फार्म भरकर नहीं दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रदेश के बड़े शहरों खासकर लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, अलीगढ़ आदि में 30 प्रतिशत मतदाताओं की वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग नहीं हो सकी है। इनकी मैपिंग का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने अनुपस्थित, शिफ्टेड व मृत मतदाताओं के सत्यापन में राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है। बैठक में राजनीतिक दलों ने गणना प्रपत्र जमा करने की समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध भी किया।

मृत मतदाताओं की सूची बीएलए को कराई जाएगी उपलब्ध मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जो बूथ अपना कार्य पूरा कर चुके हैं, वहां के अनुपस्थित, शिफ्टेड व मृत मतदाताओं की सूची बीएलओ द्वारा बीएलए को उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही यह सूची जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर भी विधान सभा क्षेत्र व बूथवार उपलब्ध रहेगी। उन्होंने जिलेवार 12 दिसंबर तक बीएलओ–बीएलए की बैठक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रवासी भारतीय मतदाताओं को लेकर विशेष जानकारी देते हुए कहा कि विदेश में रह रहे भारतीय नागरिक फार्म-6ए भरकर ही मतदाता बन सकते हैं। यह फार्म आयोग की वेबसाइट (voters.eci.gov.in) पर आनलाइन भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रवासी नागरिक का गणना प्रपत्र किसी भी स्थिति में जमा न करें, क्योंकि यह नियम विरुद्ध है। गलती से ऐसा होने पर तुरंत बीएलओ को सूचित करना आवश्यक है, अन्यथा शिकायत की स्थिति में कार्रवाई हो सकती है।

वर्तमान में प्रदेश में 1533 प्रवासी मतदाता दर्ज हैं, जबकि 115 नए फार्म-6ए और प्राप्त हुए हैं। बैठक में भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, सीपीआई (एम), आम आदमी पार्टी और अपना दल (एस) के प्रतिनिधि मौजूद थे। चार आइएएस अधिकारी बने विशेष रोल प्रेक्षक भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में चल रहे एसआइआर की निगरानी के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में तैनात संयुक्त सचिव स्तर के चार आइएएस अधिकारियों को विशेष रोल प्रेक्षक नियुक्त किया है। इनमें निखिल गजराज, जावड़ी वी. नागा सुब्रमण्यम, कुणाल और सिद्दार्थ जैन शामिल हैं। इन अधिकारियों को अलग-अलग मंडल बांट दिए गए हैं। ये अधिकारी अपने-अपने मंडलों के सभी जिलों में एसआइआर कार्यों की निगरानी करेंगे। विशेष रोल प्रेक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता बनने से न छूटे और कोई अपात्र नाम सूची में शामिल न होने पाए। इनकी जिम्मेदारी गणना चरण से लेकर मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन तक रहेगी।