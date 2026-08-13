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    लखनऊ के इकाना स्टेडियम के आस-पास रहेगा रूट डायवर्जन, UP T20 लीग के चलते इन रूटों का करना होगा इस्तेमाल

    By Digital Desk Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 06:53 PM (IST)

    लखनऊ के इकाना स्टेडियम में यूपी टी-20 लीग-2026 के कारण शुक्रवार दोपहर 3 बजे से मैच समाप्ति तक यातायात व्यवस्था में बदलाव रहेगा। डीसीपी ट्रैफिक रवीना त ...और पढ़ें

    इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

    इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

    HighLights

    1. इकाना स्टेडियम में यूपी टी-20 लीग के लिए यातायात बदलाव।

    2. शुक्रवार दोपहर 3 बजे से मैच खत्म होने तक रहेगा लागू।

    3. डीसीपी ट्रैफिक ने प्रतिबंधित और वैकल्पिक मार्गों की जानकारी दी।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। भारत रत्न अटल विहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शुक्रवार को यूपी टी-20 लीग-2026 की शुरूआत हो रही है। इसे देखते हुए स्टेडियम के आसपास यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। यह व्यवस्था दोपहर तीन बजे से मैच समाप्ति तक जारी रहेगा।

    यह जानकारी डीसीपी यातायात रवीना त्यागी ने दी। उन्होंने बताया कि वैकल्पिक मार्ग के अभाव में प्रतिबंधित मार्ग पर भी एम्बुलेंस स्कूली वाहन, फायर सर्विस, शव वाहन आदि को ट्रैफिक पुलिस/स्थानीय पुलिस द्वारा मैच के दौरान अनुमन्य रहेगा। इसके लिए ट्रैफिक कंट्रोल नम्बर-9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है।ट्रैफिक डायवर्जन प्लान

    🚨 ट्रैफिक डायवर्जन निर्देश

    क्र. 🚫 यहां रहेगी रोक (प्रतिबंधित मार्ग) ✅ यहां से जाएं (वैकल्पिक मार्ग)
    1 कमता शहीद पथ तिराहा अयोध्या रोड से शहीद पथ होकर सुल्तानपुर रोड/रायबरेली रोड/कानपुर रोड की तरफ रोक रहेगी। ये वाहन कमता तिराहा/इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान चौराहा/समतामूलक चौराहा/लालबत्ती चौराहा/करियप्पा चौराहा/तेलीबाग चौराहा/बाराबिरवा चौराहा अथवा इन्दिरा नहर चौराहा से होते हुए किसान पथ से जा सकेंगे।
    2 शहीद पथ कानपुर रोड तिराहा से शहीद पथ होकर सुल्तानपुर रोड/रायबरेली रोड/अयोध्या रोड की तरफ रोक रहेगी। ये वाहन बाराबिरवा चौराहा/बंगलाबाजार चौराहा/तेलीबाग चौराहा/करियप्पा चौराहा/लालबत्ती चौराहा/1090 चौराहा अथवा दरोगाखेड़ा किसान पथ होकर जा सकेंगे।
    3 गोसाईगंज कस्बा तिराहा सुल्तानपुर रोड से बड़े वाहन/बस/कमर्शियल वाहन गोसाईगंज कस्बा तिराहा अथवा अमूल डेरी कटिंग से अहिमामऊ की तरफ जाने पर रोक रहेगी। ये वाहन अमूल डेरी कटिंग से बांये वृन्दावन योजना अथवा कबीरपुर किसान पथ होते हुए जा सकेंगे।
    4 उत्रेठिया अंडरपास चौराहा रायबरेली रोड/कैंट रोड से बड़े वाहन/बस/कमर्शियल वाहन उतरेठिया अंडरपास चौराहा से शहीद पथ पर चढ़कर अहिमामऊ चौराहा/कमता तिराहा अयोध्या रोड की तरफ रोक रहेगी। ये वाहन तेलीबाग चौराहा/बाराबिरवा चौराहा/करियप्पा चौराहा अथवा हरीकंशगढ़ी किसान पथ होते हुए जा सकेंगे।
    5 हुसड़िया अंडरपास चौराहा से अहिमामऊ चौराहा/शहीद पथ कानपुर रोड तिराहा की तरफ रोक रहेगी। ये वाहन शहर क्षेत्र से होकर 1090 चौराहा होते हुए जा सकेंगे।
    6 लालबत्ती चौराहा से बड़े वाहन/बस/कमर्शियल वाहन अहिमामऊ चौराहा/सुल्तानपुर रोड/रायबरेली रोड/कानपुर रोड की तरफ रोक रहेगी। ये वाहन लालबत्ती चौराहा से करियप्पा चौराहा, तेलीबाग अथवा बंगलाबाजार चौराहा, बाराबिरवा चौराहा होते हुए जा सकेंगे।
    7 सुल्तानपुर रोड की तरफ से अमूल तिराहा से अहिमामऊ चौराहा की तरफ रोक रहेगी। ये वाहन अमूल तिराहे से ही डायवर्ट किया जाएगा जो लुलु माल कटिंग से शहीद पथ पर चढ़कर जा सकेंगे।
    8 सुल्तानपुर रोड से पुलिस मुख्यालय से एचसीएल तिराहे से प्लासियो तिराहे से पुलिस मुख्यालय की तरफ रोक रहेगी। ये वाहन अहिमामऊ चौराहे से दाहिनी तरफ टर्न लेकर जा सकेंगे।
    9 कमता शहीद पथ तिराहा से कानपुर की तरफ जाने वाले वाहन अहिमामऊ रैम्प से नहीं उतर सकेंगे। ये वाहन शहीद पथ पर सीधा जा सकेंगे।
    10 कमता शहीद पथ तिराहा से अहिमामऊ चौराहे पर यू-टर्न लेकर कैण्ट/पुलिस मुख्यालय/गोमतीनगर जाने पर रोक रहेगी। ये वाहन शहीद पथ पर सीधा जाकर मेदान्ता हास्पिटल से यू-टर्न लेकर जाएंगे।
    11 शहीद पथ पर अहिमामऊ चौराहे पर समय दो बजे से रात में मैच समाप्ति तक यू-टर्न प्रतिबन्धित रहेगा। ये वाहन अहिमामऊ रैम्प से उतरकर मात्र बांयी तरफ जा सकेंगे।
    12 अहिमामऊ चौराहे से प्लासियो की तरफ यातायात पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। ये वाहन अहिमामऊ चौराहा से एचसीएल तिराहा से संस्कृत तिराहा से ओवरहेड गोल चक्कर चौराहा होते हुए जा सकेंगे।
    13 सुल्तानपुर आदि मार्ग से आने वाली व जाने वाली बड़े वाहन/बस/कमर्शियल वाहन सुल्तानपुर रोड से अहिमामऊ अथवा अहिमामऊ चौराहे से सुल्तानपुर रोड की तरफ प्रतिबन्धित रहेगा। ये वाहन कबीरपुर तिराहे से किसानपथ होते हुए आ-जा सकेंगे।

     