राज्‍य ब्‍यूरो, लखनऊ। ग्रेटर नोएडा से बलिया तक आठ लेन के एक्सप्रेस-वे का निर्माण अब नहीं होगा। कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है।

प्रस्ताव के अनुसार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) को एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराने वाली कंपनी को 3,26,96,764 रुपये की राशि वापस करने के निर्देश दिए गए हैं। इस एक्सप्रेस-वे का निर्माण मेसर्स जेपी गंगा इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लिमिटेड को कराना था। इसके लिए वर्ष 2008 में कंपनी के साथ अनुबंध किया गया था।