Eid-al-Adha 2023: यूपी में शांतिपूर्ण ढंग से हुई ईद उल अजहा की नमाज, अल्लाह की इबादत के बाद कुर्बानी की रस्म

Eid-al-Adha 2023 यूपी में सुबह से ही मस्‍ज‍िदों और ईदगाह में नमाज अदा करने के ल‍िए नमा‍ज‍ियों की भीड़ एकत्र हो गई। प्रदेश में शांत‍िपूर्ण ढंग से ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। देश की सलामती और आपसी सौहार्द की दुआ मांगी। एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद दी। इसके बाद घरों में बकरों की कुर्बानी दी जाएगी।

Eid-al-Adha 2023: यूपी में शांत‍िपूर्ण ढंग से अदा हुई ईद उल अजहा की नमाज

लखनऊ, जेएनएन। प्रदेशभर में आज सुबह से मस्‍ज‍िदों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की जा रही है। शासन ने इस बार सड़क पर नमाज अदा न करने के न‍िर्देश द‍िए थे। ज‍िसके चलते मस्‍ज‍िदों और ईदगाह में ही नमाज अदा की गई। अलीगढ़, मेरठ, अयोध्‍या, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर सह‍ित प्रदेश के संवेदनशील ज‍िलों में चप्‍पे चप्‍पे पर फोर्स तैनात रही। इस दौरान ड्रोन से इलाकों की न‍िगरानी होती रही। ईद की नमाज के दौरान की देश में अमन चैन शांति की दुआ मांगी गौंडा में ईद उल अजहा का त्योहार बड़ी ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने ईदगाह में एकसाथ बैठकर नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर एकदूसरे को ईद की शुभकामनाएं दी। अलीगढ़ रोड स्थित बडी ईदगाह पर इमाम मोहम्मद फारूक अहमद ने ईद की नमाज अदा कराई। उनकी निगेहबानी में सभी अकीदतमंद लोगों ने मुल्क में अमनचैन व सलामती की दुआ की तथा दौराने तकरीर अपासी प्रेम, भाईचारे से रहन-सहन का पैगाम दिया। वहीं कस्बा की छोटी मस्जिद पर हसनगढ़ कुंजी नगर सहित क्षेत्र के ईदगाहों में नमाज अदा की गई। शाहजहांपुर में ईद उल अजहा पर मांगी देश की सलामती व सौहार्द की दुआ शाहजहांपुर में ईद उल अजहा पर गुरुवार को जिले की ईदगाहों व मस्जिदों में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की। देश की सलामती और आपसी सौहार्द की दुआ मांगी। एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद दी। इसके बाद घरों में बकरों की कुर्बानी दी जाएगी। सुबह साढ़े सात बजे बड़ी ईदगाह में नमाज हुई। यहां शहर पेश इमाम मौलाना हुजूर अहमद मंजरी ने नमाज अदा कराने के बाद संबोधन भी किया। इसके अतिरिक्त ईदगाह छोटा खुत्बा, ईदगाह गदियाना, जामा मस्जिद आदि में भी नमाज अदा की गई। ईदगाह के बाहर मेला भी लगा है, जिसमें बच्चों के खिलौने, घरेलू सामान की दुकानों पर लोग खरीदारी कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी मस्जिदो के बाहर सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन व पुलिस के अधिकारी फोर्स के साथ मौजूद रहे।

