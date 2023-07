इंडोनेशिया के बाली में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में तैनात निहारिका सिंह से कई बिंदुओं पर पूछताछ की जानी है। निहारिका सिंह के पति अजीत कुमार गुप्ता अनी बुलियन के मुख्य संचालक हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी की जांच में सामने आया था कि अनी बुलियन द्वारा की गई ठगी की रकम निहारिका सिंह के खाते में भी भेजी गई थी।

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) निवेशकों की गाढ़ी कमाई लूटे जाने के मामले में आइएफएस (भारतीय विदेश सेवा) अधिकारी निहारिका सिंह से मंगलवार को पूछताछ करेगी। ईडी ने अनी बुलियन ग्रुप ऑफ कंपनीज के विरुद्ध दर्ज मनी लांड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए निहारिका सिंह को नोटिस देकर तलब किया है। न‍िहार‍िका स‍िंंह से कई ब‍िंदुओं पर होगी पूछताछ इंडोनेशिया के बाली में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में तैनात निहारिका सिंह से कई बिंदुओं पर पूछताछ की जानी है। निहारिका सिंह के पति अजीत कुमार गुप्ता अनी बुलियन के मुख्य संचालक हैं। सूत्रों के मुताबिक, ईडी की जांच में सामने आया था कि अनी बुलियन द्वारा की गई ठगी की रकम निहारिका सिंह के खाते में भी भेजी गई थी। निहारिका सिंह अनी बुलियन के कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेती थीं। ईडी ने 2019 में शुरू की थी जांच ईडी ने वर्ष 2019 में अनी बुलियन के संचालकों के विरुद्ध मनी लांड्रिंग का केस दर्ज कर अपनी पड़ताल आरंभ की थी। इससे पूर्व निवेशकों ने लखनऊ व सुलतानपुर समेत अन्य जिलों में अनी बुलियन के मुख्य संचालक अजीत कुमार गुप्ता के अलावा निहारिका सिंह, अजीत के भाई रामगोपाल गुप्ता समेत अन्य के विरुद्ध धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज कराए थे। पीएम सह‍ित कई नेताओं के साथ फोटो दि‍खाकर न‍िवेशकों को प्रभाव में ल‍िया आरोप था कि अजीत गुप्ता ने निहारिका सिंह की उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अन्य बड़े नेताओं के साथ फोटो दिखाकर निवेशकों को अपने प्रभाव में लिया था। निवेशकों को 20 से 40 प्रतिशत तक अधिक भुगतान करने का दावा कर अलग-अलग जमा योजनाओं में निवेश कराया गया था और उनके लगभग 110 करोड़ रुपये हड़प लिए गए थे।

