ED के निशाने पर अतीक के कई और करीबी, रियल एस्टेट के कई कारोबारियों के बारे में भी जुटाई जा रही जानकारियां

ईडी ने माफिया अतीक की प्रयागराज लखनऊ व दिल्ली कई अन्य स्थानों पर बेनामी संपत्तियों की जानकारी जुटाई है। लखनऊ के कुछ रियल एस्टेट कारोबारियों से भी अतीक का सीधा संपर्क रहा है। अतीक अहमद की डेढ़ सौ करोड़ रुपये से अधिक की बेनामी संपत्तियां होने की आशंका है। अतीक के कुछ रिश्तेदारों के नाम खरीदी गईं संपत्तियों के दस्तावेजों की भी जांच कराई जा रही है।

HighLights रियल एस्टेट से जुड़े कुछ कारोबारियों की भी हो रही छानबीन माफिया की काली कमाई से बेनामी संपत्ति जुटाने का मामला

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने माफिया अतीक अहमद के करीबी बिल्डर अमित गोयल के ठिकानों पर छापेमारी के बाद उसके कुछ अन्य करीबियों की छानबीन भी तेज की है। रियल एस्टेट के कई कारोबारियों के बारे में भी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। ईडी जल्‍द अन्य ठ‍िकानों पर छापेमारी सूत्रों का कहना है कि कई शेल कंपनियों के माध्यम से माफिया अतीक की काली कमाई रियल एस्टेट में निवेश की गई थी। इसमें कुछ कारोबारियों के साथ हुए संदिग्ध लेनदेन को लेकर छानबीन की जा रही है। जल्द कुछ अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की जा सकती है। अतीक की डेढ़ सौ करोड़ रुपये से अधिक की बेनामी संपत्तियां होने की आशंका अतीक के गुजरात व अन्य राज्यों में भी बड़े निवेश को लेकर जांच चल रही है। कुछ कारोबारियों के माध्यम से अतीक ने दूसरे राज्यों में भी बड़ी रकम लगाई थी। करीबी ब‍िल्‍डरों सस्‍ती और व‍िवाद‍ित जमीनें द‍िलवाई ईडी को कई शेल कंपनियां की जांच में इससे जुड़े तथ्य मिले हैं, जिनके आधार पर उसके कुछ करीबियों की कंपनियों की पड़ताल की जा रही है। ईडी ने विभिन्न कंपनियों से हुए संदिग्ध लेनदेन के इलेक्ट्रानिक साक्ष्य भी जुटाए हैं। अतीक अहमद ने अपने करीबी बिल्डरों को सस्ती व विवादित जमीनें भी दिलवाई थीं। Mau News: शस्त्र लाइसेंस और विधायक निधि मामले में मुख्तार की पेशी, 12-19 जुलाई को होगी अगली सुनवाई ईडी इस मामले में अतीक अहमद के कई करीबियों के ठिकानों पर छापे मार चुका है। प्रयागराज में 15 अप्रैल को माफिया अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ की पुलिस अभिरक्षा में तीन शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ईडी ने दो वर्ष पूर्व अतीक अहमद के विरुद्ध मनी लांड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।

Edited By: Vinay Saxena