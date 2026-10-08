चित्रकूट कोषागार घोटाले में ED की जांच शुरू, तीन लोगों से हुई पूछताछ; फर्जी भुगतान के आदेशों की भी होगी पड़ताल

आदित्य तिवारी, लखनऊ। चित्रकूट कोषागार में फर्जी भुगतान आदेशों के जरिये पेंशनरों के बैंक खातों में करोड़ों रुपये भेजे जाने के मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच शुरू कर दी है। लखनऊ स्थित जोनल कार्यालय में बुधवार को तीन लोगों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए गए। गुरुवार को भी प्रकरण से जुड़े अन्य पांच लोगों को बुलाकर पूछताछ की गई।

ईडी की जांच का मुख्य फोकस कोषागार से निकली धनराशि के बैंक खातों तक पहुंचने और वहां से आगे हुए लेनदेन पर है।

वर्ष 2018 से 2025 के बीच फर्जी भुगतान आदेशों के माध्यम से 93 पेंशनरों के खातों में करीब 43.13 करोड़ रुपये भेजे जाने का मामला सामने आया है। इनमें चार खाते ऐसे मिले, जो मृत पेंशनरों के नाम पर दोबारा खोले गए थे।

वहीं, राजेंद्र कुमार के नाम से संचालित एक खाते की जांच में कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं मिला। विभागीय ऑडिट में इससे पहले 95 खातों में पेंशन के अतिरिक्त धनराशि पहुंचने का पता चला था। इसके बाद वरिष्ठ कोषाधिकारी ने संबंधित बैंक अधिकारियों को इन खातों को सीज करने के निर्देश दिए थे।

जांच में यह भी सामने आया कि बिचौलियों ने परिचितों और रिश्तेदारों के बैंक खातों का इस्तेमाल रकम मंगाने के लिए किया। कई खातों में पांच लाख से लेकर 50 लाख रुपये तक की धनराशि पहुंची। बिचौलियों के जरिए इसके बाद रकम निकाल ली गई।