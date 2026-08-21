UP Weather Today: पूर्वी यूपी में आज भी भारी बारिश के आसार, लखनऊ में उमस बढ़ाएगी धूप

जागरण संवाददाता, लखनऊ। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है, जबकि मध्य और पश्चिमी यूपी में बारिश का असर अपेक्षाकृत कम है। बंगाल की खाड़ी में बने मौसमी सिस्टम के प्रभाव से पूर्वी यूपी में अगले कुछ दिनों तक मानसून सक्रिय रहने के आसार हैं। शुक्रवार को पूर्वांचल के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। दक्षिण-पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है।

वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली, प्रतापगढ़ और कौशांबी समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश के आसार हैं। इस दौरान वज्रपात की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लखनऊ में आज बारिश के आसार कम, उमस करेगी परेशान राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को बारिश के आसार कम हैं। बादल छाए रहने के साथ धूप निकलने पर उमस बढ़ सकती है। गुरुवार को भी राजधानी में बादल छाए रहे, लेकिन दोपहर में धूप निकलने से उमस बढ़ गई थी। शहर में दिन का तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि रात का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा।