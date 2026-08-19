लखनऊ में नशेड़ी युवक ने फांसी पर लटकने के लिए बनाया फंदा, आहत बेटी उस पर झूली और मौत

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। राजधानी के बक्शी का तालाब क्षेत्र में नशा करने के बाद घर में विवाद होने पर युवक ने फांसी पर लटकने के लिए घर में ही फंदा बनाया। लोगों के समझाने पर वह तो उतर आया, लेकिन सबके जाने के बाद उसके बनाए फंदे पर उसकी 14 वर्ष की बेटी झूल गई। उसको तुरंत उतारा गया, तब तक उसकी मृत्यु हो गई थी।

बक्शी का तालाब क्षेत्र के मदारीपुर गांव से बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक नशेड़ी युवक धर्मेन्द्र ने घर में विवाद के बाद आत्महत्या के लिए फंदा बनाया। इस फंदे से बाद में उसकी 14 वर्ष की बेटी लटक गई। उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

धर्मेन्द्र गौतम शराब के सेवन का आदी है। शराब के कारण उसका पत्नी और परिवार के साथ अक्सर विवाद होता रहता था। मंगलवार को भी शराब को लेकर घर में गंभीर विवाद हुआ। नशे की हालत में बच्चों के साथ मारपीट की। इसके बाद उसने खुद आत्महत्या करने के लिए घर में फंदा बनाया। लोगों ने किसी तरह उसे समझा-बुझाकर शांत कराया। गुस्से और नशे में युवक ने खुदकुशी करने के इरादे से कमरे में एक फंदा तैयार कर लिया। उसको फंदे की तरफ बढ़ता देख घर के अन्य लोगों और ग्रामीणों ने रोक लिया। उसे समझा-बुझाकर फंदे से दूर किया गया और नीचे उतारा गया।

उसके नीचे उतरने और कमरे से बाहर जाने के बाद बेटी माही ने खौफनाक कदम उठाया। पिता को बचाने के बाद जब घर के लोग बाहर चले गए और स्थिति थोड़ी शांत हुई, तब विवाद से आहत 14 वर्षीय बेटी माही ने कमरे में जाकर उसी तैयार फंदे का इस्तेमाल कर लिया और फांसी लगा ली।

माही को खोजते हुए जब मां और परिवार के अन्य सदस्य कमरे में पहुंचे, तो वह फंदे से लटक रही थी। उसे तुरंत नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बेटी का शव देखकर मां बेसुध हो गई। इसके बाद स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।