Lucknow Accident: इतनी तेज दौड़ाई कार, कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए बाइक सवार दो दोस्तों को रौंदा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। आइआइएम रोड स्थित आरएस लान के सामने सोमवार देर रात नशे में कार दौड़ाते हुए क्रेटा कार के चालक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए बाइक सवार दो दोस्तों को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार दोनों युवकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला था। इंस्पेक्टर सैरपुर मनोज कुमार कोरी ने बताया कि मृतकों की पहचान 40 वर्षीय मिथलेश कुमार और 37 वर्षीय राजकुमार के रूप में हुई है। दोनों कुर्सी रोड स्थित गुडंबा के रहने वाले थे।



इंस्पेक्टर ने बताया कि मिथिलेश और राजकुमार दोनों दोस्त थे। वे कैटरिंग का काम करते थे। मृतक राजकुमार के भाई अवधेश कुमार गौतम ने बताया कि रात करीब 12 बजे की घटना है। राजकुमार और मिथलेश शालीमार लान से कैटरिंग का काम पूरा कर बाइक से घर लौट रहे थे।

स्थानीय लोगों ने बताया कि क्रेटा चालक की रफ्तार सौ से अधिक थी, क्योंकि टक्कर लगने के बाद नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी सीधे आरएस लान के बाहर सड़क किनारे खड़ी स्विफ्ट डिजायर (यूपी32 टीएन 1274) से जा भिड़ी। जोरदार धक्के में डिजायर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।

यही नहीं, डिजायर आगे खड़ी बस से टकराई और बस की टक्कर की जद में पास में खड़ी महिंद्रा केयूवी भी आ गई। देखते ही देखते चार वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा, लेकिन बाइक सवार दोनों युवकों को बचाया नहीं जा सका।

इंस्पेक्टर ने बताया कि क्रेटा सवार दो लोग भी घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। कार चालक की पहचान राजकमल उर्फ राजा मिश्रा और अभय मिश्रा के रूप में हुई है। क्रेटा को कब्जे में लिया गया है। क्रेटा चालक की लापरवाही से हादसा हुआ है। इलाज के बाद क्रेटा चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।



नशे में दौड़ाई कार, संभल तक नहीं पाए लोग

भाई अवधेश ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही वह मौके पर पहुंचे थे। वहां के लोगों ने बताया कि क्रेटा सवार दोनों युवक भयंकर नशे में थे। उनसे पुलिस ने पूछताछ की, तो बोल भी नहीं पा रहे थे। मुंह से शराब की गंध आ रही थी। पुलिस ने बताया कि एक युवक को इलाज के बाद पकड़ लिया गया है, दूसरे का इलाज चल रहा है।



एक साथ खत्म हुए दो घर के सहारे