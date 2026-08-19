लखनऊ में DRI का बड़ा एक्शन, करोड़ों रुपए की हाथी दांत की 54 कलाकृतियों के साथ 4 तस्कर किए गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने हाथी दांत से बनी 54 कलाकृतियों के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया है। डीआरआई के मुताबिक बरामद वस्तुएं हाथी दांत से तैयार की गई हैं।

इनमें जानवरों की आकृतियों और मानव मूर्तियों के अलावा विभिन्न सजावटी और अलंकरण संबंधी सामान शामिल है। कलाकृतियों में बारीकी से नक्काशी की गई हैं। इनकी व्यावसायिक तथा एंटीक वैल्यू करोड़ों रुपये की होने की संभावना है।

डीआरआई को हाथीदांत की कलाकृतियों के अवैध व्यापार के संबंध में खुफिया जानकारी मिली थी। इसके बाद अधिकारियों ने 19 अगस्त को लखनऊ में चार तस्करों को पकड़ा। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत हाथी दांत और उससे बनी वस्तुओं के व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रतिबंध है।