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नेपाल में त्रासदी से कुछ घंटे पहले उसी रास्ते से निकले थे लखनऊ के डॉ. आशुतोष गुप्ता, आज भी भयभीत

By Pulak Tripathi Edited By: Dharmendra Pandey
Updated: Fri, 28 Aug 2026 04:23 PM (IST)

Nepal Tragedy: काठमांडू पहुंचने के बाद पीछे छूट गए क्षेत्रों में रहने वाले परिचितों के फोन आने लगे तो सभी को स्थिति की गंभीरता का पता चला।

कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर नेपाल के रास्ते लखनऊ लौटे इंदिरानगर की अटल कालोनी निवासी डॉ. आशुतोष गुप्ता

कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर नेपाल के रास्ते लखनऊ लौटे इंदिरानगर की अटल कालोनी निवासी डॉ. आशुतोष गुप्ता 

HighLights

  1. पीछे से आई तबाही की सूचना पर आज भी खौफ में हैं कैलाश मानसरोवर यात्री

  2. सहमे मन से सुनाया नेपाल में आई त्रासदी के बीच सकुशल वापसी का वृत्तांत

जागरण संवाददाता, लखनऊ। उस समय हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस रास्ते से हम कुछ घंटे पहले गुजर रहे हैं, वहां थोड़ी ही देर बाद ऐसा भयावह मंजर सामने आने वाला है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर नेपाल के रास्ते लखनऊ लौटे इंदिरानगर की अटल कालोनी निवासी डॉ. आशुतोष गुप्ता यह बताते हुए आज भी भयभीत और भावुक हैं।

डॉ. आशुतोष गुप्ता ने बताया कि कैलाश पर्वत की परिक्रमा और पवित्र मानसरोवर के दर्शन के बाद उनका दल चीन के गैरोंग पोर्ट से इमिग्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर नेपाल की सीमा में प्रवेश करते हुए रसुवा पहुंचा। यात्रा की थकान के कारण सभी काफी परेशान थे और कुछ समय विश्राम करने के बाद आगे की यात्रा को लेकर विचार-विमर्श हुआ। दोपहर में भोजन करने के बाद काठमांडू से निर्धारित उड़ान पकड़ने और एयरपोर्ट पहुंचकर ही आराम करने का निर्णय लिया गया।

डॉ. गुप्ता कहते हैं कि यह निर्णय उनके लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय साबित हुआ। जिस दुर्गम मार्ग को वे और उनके साथी भारी थकान के बावजूद पार कर आगे निकल गए थे, वहां कुछ ही घंटों बाद जल प्रलय और भीषण तबाही की खबरें आने लगीं। काठमांडू पहुंचने के बाद पीछे छूट गए क्षेत्रों में रहने वाले परिचितों के फोन आने लगे तो सभी को स्थिति की गंभीरता का पता चला।

उन्होंने बताया कि जब हमें पता चला कि जिस रास्ते से हम कुछ समय पहले ही गुजरकर आए हैं, वहां भीषण तबाही मच गई है, तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम सभी सिहर उठे। मन में बस यही विचार आ रहा था कि अगर हम वहां कुछ घंटे और रुक गए होते तो क्या होता, यह सोचकर आज भी गला भर आता है।

डॉ. आशुतोष गुप्ता ने बताया कि इस खबर के बाद दल में शामिल सभी श्रद्धालुओं ने एक बार फिर ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप किया और सकुशल बच निकलने के लिए भगवान शिव का आभार जताया। डा. गुप्ता ने कहा कि उनके लिए कैलाश मानसरोवर की यह यात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि जीवनभर याद रहने वाला अनुभव बन गई है।

डॉ. गुप्ता 13 अगस्त को नेपाल-चीन मार्ग से दूसरी बार कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रवाना हुए थे। पिछले वर्ष उन्होंने लिपुलेख दर्रे के रास्ते यात्रा की थी। इस बार उनके साथ लखनऊ के डॉ. अनुराग मिश्रा, डॉ. अंशुमान शुक्ला, कुलदीप सिंह और आनंद सिंह भी शामिल थे।

सभी श्रद्धालुओं ने मानसरोवर के दर्शन और कैलाश पर्वत की परिक्रमा पूरी करने के बाद वापसी की यात्रा शुरू की थी। नेपाल में आई त्रासदी से कुछ घंटे पहले ही यह दल प्रभावित मार्ग को पार कर काठमांडू पहुंच गया। वहां से आगे की यात्रा करते हुए सभी श्रद्धालु 27 अगस्त को सकुशल लखनऊ लौट आए।

लखनऊ पहुंचने पर डा.आशुतोष गुप्ता का परिजनों और इष्ट मित्रों ने स्वागत किया। राममोहन गुप्त, नवीन कुमार गुप्ता, डॉ. प्रतुल राज, डॉ. अमिता, डॉ. सरिता गुप्ता, श्रुति गुप्ता, मलिका गुप्ता और अक्षर सहाय समेत अन्य लोगों ने शिवनामी पटका और पुष्पहार पहनाकर उनका स्वागत किया।

डॉ. गुप्ता ने बताया कि कैलाश मानसरोवर के दर्शन की आध्यात्मिक अनुभूति और नेपाल में आई भयावह त्रासदी के बीच सकुशल बच निकलने का अनुभव उनके और उनके परिवार के लिए हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। आज भी जब उस रास्ते और उन चंद घंटों को याद करता हूं तो लगता है कि हम सभी पर महादेव की विशेष कृपा रही।

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