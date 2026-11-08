Deepawali LIVE: उत्तर प्रदेश में दीपावली पर लक्ष्मी-गणेश पूजा, आपके शहर का शुभ मुहुर्त; यहां पढ़ें अपडेट्स

दीपावली पर आतिशबाजी का शोर और पटाखों से निकलने वाला धुआं बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। उन्हें पटाखों के धुएं और तेज धमाकों से दूर रहना चाहिए।

मेडिकल कालेज के फिजीशियन डॉ. कमलेंद्र वर्मा के मुताबिक, पटाखों का धुआं वायु प्रदूषण बढ़ाता है। अस्थमा और सांस के रोगियों को इसके सीधे संपर्क में आने से बचना चाहिए। धुआं घर में न आए, इसके लिए दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें। संपर्क में आने से खांसी, घबराहट या सांस लेने में परेशानी हो तो तुरंत वहां से दूर चले जाएं। सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द या चक्कर आने पर अस्पताल जाएं।

महिला रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुप्रिया मिश्रा ने बताया कि पटाखों के धुएं में मौजूद बारीक कणों से खांसी, गले में जलन, सांस फूलने और घरघराहट की समस्या हो सकती है। हवा में प्रदूषण कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर भी असर डाल सकता है। बारीक पार्टिकुलेट मैटर सूजन बढ़ाकर ब्लड वेसल के सामान्य काम में बाधा डाल सकते हैं।

गर्भावस्था में दिल और सर्कुलेटरी सिस्टम मां और बढ़ते बच्चे को सहारा देने के लिए पहले से अधिक मेहनत कर रहे होते हैं। ऐसे में इन सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव मां और गर्भस्थ शिशु के लिए ठीक नहीं है। गर्भवती महिलाएं पर्व की खुशियों के बीच अपनी और गर्भस्थ शिशु की सेहत का विशेष ध्यान रखें।