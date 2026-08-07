असम बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आए डिप्लोमा इंजीनियर, 1000 विस्थापित परिवारों को बनाकर देंगे मकान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। असम में बाढ़ से मची तबाही से परेशान लोगों की मदद में आल इंडिया फेडरेशन आफ डिप्लोमा इंजीनियर्स के लगभग चार लाख डिप्लोमा इंजीनियर आगे आए हैं।

फेडरेशन प्रभावित क्षेत्रों में एक हजार विस्थापित परिवारों को दो कमरे का मकान बनाकर देने का निर्णय किया है। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एनडी द्विवेदी ने बताया कि वह असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगे।