लखनऊ में जालसाजों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांच

संवाद सूत्र, माल। फर्जी व्यक्ति को असली भूमिधर बताकर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जमीन का बैनामा कराने के दोषियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा आरोपितों के खिलाफ बुधवार शाम को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बीरपुर निवासी अर्जुन विमल ने पुलिस को बताया कि रहीमाबाद थानाक्षेत्र के चैना गांव निवासी आनंद दीक्षित , रनीपारा गांव के दीपेंद्र सिंह , आट गढ़ी सौरा गांव के ललित कुमार ने संपर्क कर सालेहनगर स्थित गाटा संख्या 329 क की जमीन खरीदवाने की बात कही थी। जमीन का सौदा छत्तीस लाख रुपये में तय हुआ था।

राजस्व अभिलेखों में जमीन हजारी प्रसाद पुत्र भूखन निवासी सत्तीनपुरवा, सीतापुर के नाम दर्ज थी। आरोपी आनंद दीक्षित व दीपेंद्र सिंह ने षड्यंत्र कर एक अज्ञात व्यक्ति को हजारी प्रसाद के रूप में प्रस्तुत किया और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उसके माध्यम से जमीन का बैनामा करा दिया।

इस दौरान आरोपितों ने पंद्रह लाख अस्सी हजार रुपये ले लिए। हम जब जमीन पर कब्जा लेने पहुंचने तो पता चला कि दिखाई गई जमीन किसी अन्य व्यक्ति की है। अभिलेखों की जांच कराने पर बैनामा कराने वाले व्यक्ति की पहचान महेंद्र कुमार पुत्र महेश प्रसाद निवासी कैथनखेड़ा मजरा मुड़ियारा, रहीमाबाद के रूप में हुई। रुपये वापस मांगने पर आरोपितों ने धमकी दी।