UP Health News: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बोले- महिला अस्पतालों में भी मंत्र पर दर्ज करें बच्चे का ब्योरा

UP Health News: ड‍िप्‍टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले- महिला अस्पतालों में भी मंत्र पर दर्ज करें बच्चे का ब्योरा

Your browser does not support the audio element.

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। अब सभी जिला महिला अस्पतालों में भी मां-नवजात ट्रैकिंग एप्लीकेशन (मंत्र) पर नवजात शिशु का ब्योरा दर्ज किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिए हैं कि अब 25,835 स्वास्थ्य इकाइयों के साथ-साथ जिला अस्पतालों में भी हो रहे प्रसव का ब्योरा इसमें दर्ज किया जाए। वहीं सरकारी अस्पतालों में हो रहे प्रसव का ब्योरा दर्ज करने में लापरवाही न की जाए। अभी तक 26.68 लाख प्रसव की जानकारी इसमें अपलोड की गई है। ऐसे में इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह सरकारी अस्पतालों में प्रसव होते ही तत्काल उसकी जानकारी इस एप पर दर्ज करें। ताकि रियल टाइम डाटा उपलब्ध हो सके। अभी इस कार्य में हो रही लापरवाही पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने नाराजगी जताई है और तत्काल व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इस एप के माध्यम से प्रदेश स्तर पर अस्पताल में हुए प्रसव की जानकारी एक जगह एकत्र की जाती है। इसमें महिला का मोबाइल नंबर भी दर्ज होता है और उस नंबर पर समय-समय पर मैसेज के माध्यम से बताया जाता है कि कब जच्चा-बच्चा को टीके लगाए जाने हैं। यही नहीं उनके स्वास्थ्य के लिए कौन-कौन सी चीजें फायदेमंद हैं इसकी जानकारी उपलब्ध कराया जाता है। आशा वर्कर की मदद से अगर महिला व बच्चे के स्वास्थ्य से संबंधित रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई जाती है। स्वास्थ्य बिगड़ने पर इनकी मदद से उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया जाता है। मालूम हो कि यूपी में हर साल 55 लाख प्रसव होते हैं और इसमें से सरकारी अस्पतालों में 28 लाख प्रसव कराए जाते हैं। मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए इस एप के माध्यम से दोनों के स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है।

Edited By: Prabhapunj Mishra