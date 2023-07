बांदा जेल में तैनाती के दौरान जेलर वीरेंद्र वर्मा ने माफिया मुख्तार अंसारी के अलावा कुछ अन्य बंदियों को भी नियमों काे ताख पर रखकर सुविधाएं उपलब्ध कराई थीं। डीआइजी जेल की जांच में दोषी पाए गए वीरेंद्र वर्मा को निलंबित किया गया है। उनके विरुद्ध विभागीय जांच भी शुरू की गई है जिसमें उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती है।

जेल में बंद है माफ‍िया मुख्‍तार अंसारी। - फाइल फोटो

Edited By: Vinay Saxena