फरीदाबाद में संदिग्ध डॉ. शाहीन की गिरफ्तारी के बाद लखनऊ तक पहुंची ATS, भाई डॉ. परवेज से की पूछताछ
जांच एजेंसियां फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल और दिल्ली धमाके से जुड़े डॉ. शाहीन शाहिद के भाई डॉ. परवेज अंसारी तक लखनऊ में पहुंचीं। ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, लखनऊ। डॉक्टर शाहीन शाहिद और उसके भाई डॉ. परवेज अंसारी तक जांच एजेंसियों का पहुंचना फरीदाबाद में सामने आए संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल और दिल्ली लाल किला क्षेत्र में हुए कार धमाके की जांच से जुड़ा था।
फरीदाबाद में बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने डॉक्टरों के नेटवर्क की कड़ियां जोड़नी शुरू कीं। इसी दौरान डॉ. शाहीन शाहिद का नाम सामने आया, जिसे फरीदाबाद में गिरफ्तार किया गया था। बाद में जांच की कड़ी लखनऊ तक पहुंची।
शाहीन के लखनऊ कनेक्शन और उसके भाई डॉ. परवेज अंसारी की गतिविधियों की जानकारी मिलने पर यूपी एटीएस, जम्मू-कश्मीर पुलिस और लखनऊ पुलिस की संयुक्त टीम ने 11 नवंबर 2025 को लालबाग स्थित पुश्तैनी घर और मड़ियांव क्षेत्र के आइआइएम रोड स्थित परवेज के आवास पर छापा मारा।
लालबाग में पिता व भाई से पूछताछ की गई थी। आइआइएम वाले घर में कोई मौजूद नहीं था। टीम ने वहां तलाशी के दौरान लैपटाप, मोबाइल फोन और संदिग्ध दस्तावेज समेत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कब्जे में लिए थे। इसके बाद डा. परवेज को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई थी।
परवेज इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। उसने छह नवंबर को ड्यूटी की और सात नवंबर को अचानक ई-मेल के जरिये इस्तीफा भेज दिया था। उसने दूसरी जगह बेहतर नौकरी मिलने की बात कही थी। दिल्ली धमाके से ठीक पहले इस्तीफा देने की वजह ने जांच एजेंसियों का संदेह बढ़ाया।
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इसके बाद एटीएस ने विश्वविद्यालय पहुंचकर उसके नौकरी के दस्तावेज, डिजिटल रिकार्ड और अन्य जानकारियां जुटाईं। जांच में एजेंसियों ने शाहीन और परवेज के संपर्कों, बैंक लेनदेन, मोबाइल व डिजिटल डाटा व अन्य संदिग्ध कड़ियों को खंगालना शुरू किया। इस कार्रवाई के बाद लखनऊ कनेक्शन से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में आई थी।