लखनऊ, एएनआई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंंत मान और अन्‍य आप नेता बुधवार को लखनऊ पहुंचे। केजरीवाल ने सपा मुखि‍या अखि‍लेश यादव से मुलाकात की। इसके बाद एक संयुक्‍त प्रेस कॉन्‍फ्रेंस को संबोधि‍त क‍िया।

केंद्र के अध्‍यादेश के खि‍लाफ केजरीवाल को समाजवादी पार्टी का भी साथ म‍िल गया है। संयुक्‍त प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में सपा अध्‍यक्ष अखि‍लेश यादव ने द‍िल्‍ली के अध्‍यादेश को एंटी-डेमोक्रेट‍िक बताते हुए आम आदमी पार्टी को पूर्ण समर्थन का एलान क‍िया है। केजरीवाल ने कहा क‍ि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से मैं अखिलेश जी और उनकी पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं की उन्होंने समर्थन का आश्वासन दिया है।

#WATCH | Lucknow: The ordinance is anti-democratic. I want to assure CM Arvind Kejriwal that Samajwadi Party is with you and will support you: Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav on Centre's ordinance on control of services in Delhi pic.twitter.com/h8rMnD28H6