Delhi Blast: मालदीव में तीन साल रहा था डॉ. परवेज, डॉ. शाहीन के संपर्कों को भी लगातार खंगाल रहीं जांच एजेंसियां

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। दिल्ली में बम धमाके के बाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े कई संदिग्धों को लेकर प्रदेश में छानबीन लगातार जारी है। फरीदाबाद में पकड़ी गई डॉ. शाहीन व उसके लखनऊ निवासी भाई डॉ. परवेज अंसारी की बीते वर्षों की ट्रैवल हिस्ट्री को लेकर जांच एजेंसियां गहनता से पड़ताल कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूत्रों का कहना है कि वर्ष 2021 से पहले डॉ. परवेज तीन वर्ष मालदीव में रहा था। मालदीव में वह एक निजी मेडिकल कॉलेज में काम करता था। इस दौरान कट्टरपंथियों से उसकी नदीकियां बढ़ने की आशंका है। यह भी आशंका है कि इस दौरान ही उसका संपर्क पाकिस्तानी हैंडलर से भी हुआ था। यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि डॉ. परवेज के मालदीव में रहने के दौरान डॉ. शाहीन वहां कब-कब गई थी।

मालदीव से लखनऊ आने के बाद डॉ. परेवज जम्मू-कश्मीर भी गया था। वह अपनी बहन डॉ. शाहीन के साथ लगभग दो माह जम्मू-कश्मीर में रहा था। जबकि डॉ. शाहीन पति से तलाक के बाद थाईलैंड भी गई थी। वह तीन वर्षाें तक यूएई में भी रही। जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि इस दौरान डॉ. शाहीद किन लोगों के अधिक संपर्क में थी। अगस्त माह में लखनऊ आने के बाद डॉ. शाहीन प्रदेश में और कहां-कहां गई थी, इसे लेकर भी पड़ताल जारी है। आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की एक टीम दिल्ली भेजी गई है।