Delhi Blast: दहशत में मकानों को छोड़कर गए डॉ. परवेज अंसारी के पड़ोसी, कॉलोनी में पसरा सन्नाटा
संतोष तिवारी, लखनऊ। आईआईएम रोड की तकवा कॉलोनी निवासी डॉ. परवेज अंसारी की संलिप्तता दिल्ली कार ब्लास्ट में सामने आने से उसके पड़ोसी दहशत में हैं। मंगलवार को एटीएस, लखनऊ पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की छापेमारी के बाद से कॉलोनी में सन्नाटा पसर गया है। आसपास रहने वाले कई लोग अपने मकानों में ताला लगाकर रिश्तेदारों के घर चले गए हैं। इक्का-दुक्का मकानों में लोग हैं, लेकिन वह भी घरों में ही कैद हैं। मुतक्कीपुर गांव में भी लोग परवेज की हकीकत सामने आने के बाद से दंग हैं।
मंगलवार की सुबह एक साथ कई जवान मुतक्कीपुर कालोनी पहुंचे तो लोगों में अफरा-तफरा मच गई। पहले तो लोग कुछ समझ नहीं पाए लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला की दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के मामले में एटीएस ने उनके पड़ोसी डा. परवेज के मकान में छापेमारी की है तो लोग दंग रह गए।
इसके बाद दिन भर वहां पुलिस की चहलकदमी जारी रही। परवेज के पड़ोसियों को जब विस्फोट में उसकी संलिप्तता का पता चला तो पहले किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब समाचारों में सूचना प्रसारित हुई तो लोग दहशत में आ गए। शाम होते-होते कॉलोनी में सन्नाटा पसर गया। देर रात और फिर बुधवार की सुबह कई लोग अपने मकानों में ताला लगाकर रिश्तेदारों के घर चले गए। एक दो लोग जो रुके हैं वह भी पूरी तरह से अंदर ही कैद हैं।
अगर कोई उनके मकान के दरवाजे पर दस्तक देकर बातचीत भी करना चाह रहा है तो लोग कुछ भी बोलने से साफ मना कर रहे हैं। बुधवार की दोपहर कॉलोनी के अधिकांश मकानों में ताला लटका मिला। फिलहाल, एजेंसियां लखनऊ में परवेज की जड़ें खंगाल रही हैं।
गांव में देर रात तक जारी रही चर्चाएं, बाहरी व्यक्ति से बात करने में कतरा रहे लोग
मुतक्कीपुर गांव के बाहरी हिस्से में तकवा कॉलोनी है, लेकिन छापेमारी के बाद से गांव के अंदर भी दहशत का माहौल है। मंगलवार की देर रात गांव के लोग घटनाक्रम को लेकर चर्चाएं करते रहे। बुधवार को भी लोगों की जुबान पर यही बात रही। इस बीच गांव में पहुंचकर लोगों से बात करने का प्रयास किया गया लेकिन वह लोग बात करने से कतराते रहे।
