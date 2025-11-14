Language
    डॉ. शाहीन और परवेज के बारे में अब ये बात पता लगाने में जुटीं टीमें, तीन वर्ष पहले पिता के नाम पर लिया था मकान

    By Ayushman Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    दिल्ली विस्फोट कांड में नाम आने के बाद डा. शाहीन शाहिद और डा. परवेज अंसारी से पूछताछ जारी है। लखनऊ में एजेंसियां उनके बैंक खातों और संपत्तियों की जांच कर रही हैं। शुरुआती जांच में संदिग्ध वित्तीय लेनदेन सामने आए हैं। उनके आय के स्रोतों और लेनदेन का पता लगाया जा रहा है। संपत्ति के दस्तावेजों की छानबीन की जा रही है और डिजिटल लेनदेन पर भी नजर रखी जा रही है।

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। दिल्ली विस्फोट कांड में नाम सामने आने के बाद डा. शाहीन शाहिद और डा. परवेज अंसारी से लगातार पूछताछ चल रही हैं। दिल्ली, लखनऊ और जम्मू-कश्मीर तक फैले इस नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने के लिए एजेंसियों ने अब दोनों के आर्थिक स्रोतों को खंगालना शुरू कर दिया है। शुरुआती जांच में कुछ ऐसे वित्तीय लेनदेन सामने आए हैं, जिन्होंने एजेंसियों की शंका और बढ़ा दी है।

    सभी जांच एजेंसियों की संयुक्त टीम लखनऊ में दोनों डाक्टरों के बैंक खातों, निवेशों और संपत्तियों की गहराई से जांच कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि उनके पास आय का स्रोत क्या था और किन-किन खातों से लेनदेन हुआ। एजेंसियों ने अब तक कई खातों के लेनदेन का ब्यौरा और स्टेटमेंट जुटाया है।

    जांच में यह तथ्य सामने आया है कि पिता सईद अंसारी की आर्थिक स्थिति साधारण रही है। उनकी आय इतनी नहीं थी कि वे कई मकान खरीद सके। ऐसे में तीन वर्ष पहले सईद अंसारी के नाम पर मकान डाक्टर परवेज ने किस तरह खरीदा था।

    एजेंसियों को शक है कि यह संपत्ति किसी और स्रोत की हो सकती है। अब इस बिंदु पर भी सईद अंसारी से पूछताछ की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि मकान की खरीद के लिए पैसा कहां से आया। जांच टीम ने संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, रजिस्ट्री की कापी, बैंक डिटेल और ट्रांजैक्शन रिकार्ड जब्त किए हैं।

    सूत्र बताते हैं कि एजेंसियां यह भी जांच कर रही हैं कि क्या डा. परवेज या डा. शाहीन ने किसी तीसरे व्यक्ति के नाम से निवेश किया या संपत्ति खरीदी। इसके अलावा, डिजिटल ट्रांजैक्शन और मोबाइल एप्स से हुए पैसों के आदान-प्रदान पर भी नजर रखी जा रही है।

    कट्टरपंथी गतिविधियों में फंडिंग की उम्मीद

    सुरक्षा एजेंसियों को उम्मीद है कि आर्थिक जांच से कट्टरपंथी गतिविधियों में फंडिंग के संभावित स्रोतों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। आने वाले दिनों में इस मामले में कई और नामों के उजागर होने की संभावना जताई जा रही है। अगर किसी का नाम आता है, तो उससे भी पूछताछ होगी।