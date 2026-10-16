पूर्व मुख्य सचिव भोला नाथ तिवारी के निधन पर राजनाथ सिंह दुखी, घर पहुंचकर व्यक्त की शोक संवेदना

डिजिटल डेस्क, लखनऊ : उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव भोला नाथ तिवारी के बीती 25 सितंबर को निधन की सूचना पर दुखी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को लखनऊ में उनके आवास पर पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वर्गीय भोलानाथ तिवारी के आवास, गोमतीनगर में शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे।

राजनाथ सिंह ने स्वर्गीय भोला नाथ तिवारी की पुत्री डॉ नीरू तिवारी को ढांढस बंधाया और हर स्थिति में उनके सहयोग का भी आश्वासन दिया। राजनाथ सिंह के साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, महापौर सुषमा खर्कवाल, विधायक ओपी श्रीवास्तव और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी थे।