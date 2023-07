Lucknow News लखनऊ के गोमतीनगर में जुगौली क्रासिंग के पास एक युवक का शव म‍िलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुल‍िस ने शव को पोस्‍टमार्टम के ल‍िए भेजा है। स्‍वजनों ने बताया क‍ि युवक मंगलवार देर रात घर से न‍िकला था। आरोप है कि उसके साथ के लोगों ने ही उसकी हत्या कर पटरी के किनारे फेंक दिया।

Lucknow News: रेलवे ट्रैक क‍िनारे म‍िला युवक का शव

लखनऊ, जासं। जुगौली रेवले क्रासिंग के पास बुधवार सुबह 30 वर्षीय प्रिंसू रावत का शव मिला। प्रिंसू के घरवालों ने हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई है। इंस्पेक्टर गोमतीनगर दीपक कुमार पांडेय ने बताया कि अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जाएगी। फन चौकी प्रभारी मनदीप सिंह के मुताबिक संजयगांधीपुरम के तेजपुर कसैला निवासी प्रिंसू के बड़े भाई हरीश रावत ने बताया कि बीते मंगलवार की शाम को भाई घर से निकला था। देर शाम जुगौली के रहने वाले उसके दोस्त के नंबर से फोन आया कि प्रिंसू बात करना चाह रहा है। इसके बाद फोन कट गया। लगातार कई बार उस नंबर पर फोन किया गया पर वह बंद होे गया। रात में काफी खोजबीन की गई पर कुछ पता नहीं चला। सुबह सूचना मिली कि प्रिंसू का शव जुगौली रेलवे क्रासिंग के आगे कुकरैल बंधे की तरफ ट्रेन की पटरी के किनारे पड़ा है। आस-पड़ोस के लोगों से जानकारी की तो पता चला बीती रात प्रिंसू के साथ और भी लोग थे, जो रेलवे ट्रैक के किनारे बैठकर शराब पी रहे थे। आरोप है कि उसके साथ के लोगों ने ही उसकी हत्या कर पटरी के किनारे फेंक दिया। सिर व पीठ पर चोट के निशान भाई हरीश ने बताया कि प्रिंसू के सिर के पिछले हिस्से में गंभीर चोट के निशान है। पीठ पर भी कई जगह पत्थर से मारने के निशान थे। इससे आशंका है कि किसी ने उसको पत्थर से वार कर मार डाला, इसके बाद उसे पटरी के किनारे छोड़कर भाग गया।

