लखनऊ में डबल मर्डर और सुसाइड से सनसनी: बैंक कर्मी ने पहले पत्नी और बहन को मारी गोली, फिर की आत्महत्या

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। राजधानी के गोमतीनगर में व्यस्ततम मिठाईवाला चौराहा गुरुवार को दिन में करीब 12 बजे गोलियों की तडतड़ाहट से गूंज गया। यहां पति ने महिला बैंक कर्मी की दिनदहाड़े हत्या के बाद अवसाद में चल रही अपनी बहन को मौत के घाट उतारने के बाद आत्महत्या कर ली।

आईसीआईसीआई बैंक मिठाईवाला चौराहा के बाहर पत्नी दिव्या मिश्रा की गोली मारकर हत्या करने के बाद मानस वाजपेई ने घटनास्थल से एक किलोमीटर दूर हुसड़िया चौराहे पर पहुंचकर बहन तूलिका को गोली मार दी। बहन की हत्या करने के बाद उसने आत्महत्या कर ली। मानस बाजपेई और पत्नी दिव्या मिश्रा में विवाद चल रहा था और बहन की मानसिक स्थिति नहीं ठीक थी। मानस बाजपेई ने पिस्टल से पत्नी पर दो गोलियाँ दागी। फिर हुसड़िया चौराहे के पास अपनी बहन को गोली मार कर खुद को गोली से उड़ाया।

लगाया WhatsApp Status पत्नी दिव्या मिश्रा की हत्या से पहले मानस बाजपेई ने आत्महत्या से पहले WhatsApp status लगाया कि “मेरी पत्नी मुझको धोखा दे रही थी, मैंने उसे मार दिया…अपनी बहन को भी मार दिया। प्रज्ञा मिश्रा और भारत (पत्रकार) सबकुछ जानते हैं। पत्नी की हत्या के बाद मानस बाजपेई ने मोबाइल के वॉट्सऐप पर स्टेटस लगाया था। इसमें लिखा था- सुसाइड करने जा रहा हूं।

मानस से तलाक के लिए कोर्ट में अपील दिव्या मिश्रा यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन थी। उसने एक वर्ष पहले पति मानस से तलाक के लिए कोर्ट में अपील दायर की थी। इसके बाद से वह आलमबाग में रहती थी। पति मानस बाजपेई हुसड़िया चौराहे के पास अपनी बहन सीबा के किराए के मकान में रहता था। वह भारतीय स्टेट बैंक में काम करता था। मानस के माता-पिता की मौत हो चुकी है।

आईसीआईसीआई बैंक मिठाईवाला चौराहा ब्रांच में रिलेशनशिप मैनेजर दिव्या मिश्रा को उसके पति मानस बाजपेई ने गोली मारी और फरार हो गया। बताया जा रहा है कि महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। उसको करीब 1.15 बजे लोहिया अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। महिला को आईसीआईसीआई बैंक के बाहर गोली मारी गई।