UP: लखनऊ पुलिस लाइन में तैनात दारोगा ज्ञान सिंह ने सर्विस रिवाल्वर से कनपटी पर सटाकर खुद को मारी गोली

Lucknow Suicide News लखनऊ पुल‍िस लाइन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पुल‍िस लाइन में तैनात एक दारोगा ने सर्व‍िस र‍िवाल्‍वर से गोली मारकर आत्‍महत्‍या कर ली। गोली की आवाज से पूरे पुल‍िस लाइन में सन्‍नाटा छा गया। साथ‍ियों ने दौड़कर देखा तो ज्ञान स‍िंंह का खून से लथपथ शव देख अध‍िकार‍ियों को घटना की सूचना दी।

Lucknow Suicide News: लखनऊ में दरोगा ने गोली मारकर की आत्‍महत्‍या

Your browser does not support the audio element.