शातिर लोला क्यूमोवा ने साल भर में बदले दर्जन भर से अधिक ठिकाने, फर्जी दस्तावेजों से बनवाए आधार और डीएल
Sex Racket in Lucknow: लोला 2014 में लखनऊ आई थी और इसके बाद से वह चोरी छिपे अलग-अलग इलाको में रहती थी। वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद वह लखनऊ में रह ...और पढ़ें
HighLights
उज्बेकिस्तानी महिलाओं को अवैध रूप से भारत में लाकर कराती थी मसाज पार्लर में काम
अवैध रूप से स्पा सेंटर में काम करवाने के बहाने कराती थी देह व्यापार
सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने बुधवार को भेजा जेल
पुलिस को लखनऊ समेत देश के कई शहरों में देह व्यापार करने के साक्ष्य मिले
लोला के पास से दो मोबाइल फोन, आधार कार्ड और अन्य सामान बरामद
जागरण संवाददाता, लखनऊ। उज्बेकिस्तानी और नेपाली महिलाओं को भारत लाकर उनकी प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद सेक्स रैकेट संचालित करने वाली उज्बेकिस्तानी महिला लोला क्यूमोवा को सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने बुधवार को जेल भेज दिया। उनको मंगलवार को गोमतीनगर से गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस ने उज्बेकिस्तानी महिलाओं को भारत लाकर उनकी प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद अवैध रूप से उन्हें स्पा में काम कराने के मामले में फरार चल रही लोला क्यूमोवा बुधवार को जेल भेज दिया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद की रहने वाली लोला समेत अन्य के खिलाफ 20 जून 2025 को मुकदमा दर्ज हुआ था।
लोला भी अवैध रूप से ही भारत में रुकी
इस मामले में अन्य नामजदों को पहले ही जेल भेजा गया था, जबकि लोला फरार थी। फरारी के दौरान पुलिस से बचने के लिए वह लखनऊ समेत देश में लगभग दर्जन भर अलग-अलग शहरों में छिपी रही। लोला के पास से से दो मोबाइल फोन, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य सामान मिला है। लोला भी अवैध रूप से ही भारत में रुकी थी। पुलिस के मुताबिक, मुकदमा दर्ज होने के बाद से पुलिस लोला की तलाश कर रही थी।
परिचितों की मदद से जाली द
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स्तावेजों से बनवाए आधार व डीएल
मंगलवार को गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में लोला ने बताया की उसके पास से जो आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस मिले हैं वह उसने अपने कुछ परिचितों की मदद से जाली दस्तावेजों के आधार पर बनवाए थे। दोनों में अलग पते दर्ज हैं। 11 जून 2025 को बने उसके ड्राइविंग लाइसेंस पर ओमेक्स आर वन का पता दर्ज है जबकि उसके आधार कार्ड में तुलसी विहार, कालोनी राजाजीपुरम का पता लिखा हुआ है।
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देश के कई शहरों में देह व्यापार करने के साक्ष्य
लोला क्यूमोवा के पास दो एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, गहने और 39 हजार रुपये नकद भी मिले हैं। लोला के मोबाइल फोन से पुलिस को कई फोटो और लखनऊ समेत देश के कई शहरों में देह व्यापार करने के साक्ष्य मिले हैं। फरारी के दौरान लोला ने देश भर में करीब दर्जन भर ठिकाने बदले थे।
डॉ. विवेक गुप्ता के फ्लैट में रहती थी लोला
गौरतलब है कि लोला क्यूमोवा शहीद पथ पर ओमेक्स आर वन में अवैध रूप से रहती थी। सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर फ्लैट से उज्बेकिस्तान की दो लड़कियों को गिरफ्तार किया था। इनकी पहचान होलिडा और नीलोफर के रूप में हुई। जिस फ्लैट में लोला के साथ युवतियां रहती थी वह पत्रकारपुरम निवासी डॉ. विवेक गुप्ता था।
लोला ही युवतियों को भारत लेकर आई
जांच में सामने आया कि लोला ही युवतियों को भारत लेकर आई थी। फ्लैट में उसके साथ त्रिनिज राज नाम का युवक भी लिव इन में रहता था। छापेमारी में होलिडा, नीलोफर और बाद में डॉ. विवेक गुप्ता व त्रिनिज राज को पुलिस ने जेल भेजा था। लोला फरार हो गई थी। लोला 2014 में लखनऊ आई थी और इसके बाद से वह चोरी छिपे अलग-अलग इलाको में रहती थी। वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद वह लखनऊ में रह रही थी। उसने ही उज्बेकिस्तान की दोनों महिलाओं को डॉ. विवेक गुप्ता से मिलवाया था। विवेक ने उनकी सर्जरी कर दोनों की पहचान बदल दी थी।
स्पा में काम करने की आड़ में अनैतिक देह व्यापार
दोनों ही स्पा में काम करने की आड़ में अनैतिक देह व्यापार में शामिल हो गई। पुलिस उपायुक्त दक्षिण मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि लोला को जेल भेजकर यह पता लगाया जा रहा है कि फरारी के दिनों में वह किसकी मदद से और कहां रही है। मोबाइल फोन की सीडीआर निकलवाई जा रही है। इसकी मदद से गैंग से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी।