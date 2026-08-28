भूख और अन्न की बर्बादी को रोकने में सहायक होगा क्रिकेट का मैदान, रेस्टोरेंट क्रिकेट लीग से जरूरतमंदों को भोजन

जागरण संवाददाता, लखनऊ। भारत में लोकप्रियता के शीर्ष पर चल रहा क्रिकेट खेल अब भूख और अन्न की बर्बादी को रोकने में सहायक होगा। इसका माध्यम बनेगा रेस्टोरेंट क्रिकेट लीग (आरसीएल) सीजन-4।

अक्टूबर में नई दिल्ली में आयोजित की जाने वाली इस लीग में मैदान पर बनने वाले रन अब सिर्फ स्कोरबोर्ड का आंकड़ा नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि जरूरतमंदों की थाली तक भोजन पहुंचाने का माध्यम भी बनेंगे। हंगर फ्री भारत की ओर से आयोजित होने वाली रेस्टोरेंट क्रिकेट लीग (आरसीएल) सीजन-4 में हर 10 रन पर 100 जरूरतमंद और वंचित लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया है।

इस सामाजिक प्रयास को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में फिल्म जगत की हस्तियों और भारतीय महिला डेफ क्रिकेट टीम के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम के उस ऑडियो संदेश से हुई, जिसमें उन्होंने खाद्य बर्बादी रोकने और भोजन का सम्मान करने पर जोर दिया था।

हंगर फ्री भारत के संस्थापक अरविंद कुमार ने कहा कि देश में एक ओर बड़ी संख्या में लोग भोजन की कमी से जूझ रहे हैं, जबकि दूसरी ओर बड़ी मात्रा में खाना बर्बाद होता है। इस स्थिति को बदलने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है।

उन्होंने बताया कि आरसीएल सीजन-4 का आयोजन अक्टूबर में नई दिल्ली में किया जाएगा। लीग की सबसे खास बात इसका सामाजिक उद्देश्य है। इसके तहत मैचों में बनने वाले प्रत्येक 10 रन के बदले 100 जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। आयोजकों का कहना है कि इस तरह मैदान पर बनने वाला हर रन भूख के खिलाफ अभियान को मजबूत करेगा।

भोजन सभी के जीवन का आधार अरविंद कुमार ने कहा कि भोजन किसी भी व्यक्ति के लिए केवल जरूरत नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। ऐसे में जब समाज में कोई व्यक्ति भूखा हो तो भोजन की बर्बादी को रोकना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आरसीएल के माध्यम से क्रिकेट की लोकप्रियता को एक सामाजिक उद्देश्य से जोड़ा जा रहा है। असली जीत केवल मैच जीतना नहीं, बल्कि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक भोजन पहुंचाना है।

आरसीएल सीजन-4 में विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों से जुड़ी टीमें भाग लेंगी। इनमें भारतीय महिला डेफ क्रिकेट टीम, किसान, ट्रांसजेंडर समुदाय, शेफ, इन्फ्लुएंसर, दिल्ली पुलिस और स्कूलों की टीमें शामिल होंगी। आयोजकों के अनुसार, अलग-अलग वर्गों की भागीदारी के जरिए लीग में समावेशन और समान अवसर का संदेश दिया जाएगा।

भारतीय महिला डेफ क्रिकेट टीम के प्रतिनिधियों ने लीग का हिस्सा बनने को महत्वपूर्ण अवसर बताया। उनका कहना था कि इससे उन्हें अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन करने के साथ ही भूख के खिलाफ एक सामाजिक अभियान से जुड़ने का मौका मिलेगा। टीम की भागीदारी को आरसीएल के समावेशन के संदेश से भी जोड़कर देखा जा रहा है।

भूख के खिलाफ लड़ाई समाज की जिम्मेदारी फिल्म अभिनेता रजा मुराद ने कहा कि भूख के खिलाफ लड़ाई किसी एक व्यक्ति या संस्था की जिम्मेदारी नहीं है। समाज के सभी वर्गों को इसमें भागीदारी करनी होगी। क्रिकेट के रनों को भोजन से जोड़ने की पहल खेल को सामाजिक सरोकार से जोड़ती है।