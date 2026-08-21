जाति जनगणना में ओबीसी कॉलम जोड़ने की मांग, कांग्रेस 22 अगस्त से शुरू करेगी राज्यव्यापी अभियान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग विभाग जाति जनगणना में ओबीसी का कालम जोड़ने के लिए राज्य स्तर पर 22 अगस्त से अभियान शुरू करेगा।

अभियान को लेकर शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बैठक आयोजित की गई है। बैठक में सभी जिलाध्यक्षों एवं शहर अध्यक्षों की राय की ली जाएगी। साथ ही 22 अगस्त को कानपुर और 23 को जालौन में जातिगत जनगणना और भागीदारी न्याय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।