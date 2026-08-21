जाति जनगणना में ओबीसी कॉलम जोड़ने की मांग, कांग्रेस 22 अगस्त से शुरू करेगी राज्यव्यापी अभियान
कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग विभाग 22 अगस्त से जाति जनगणना में ओबीसी कॉलम जोड़ने के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाएगा।
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कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग विभाग 22 अगस्त से जाति जनगणना अभियान चलाएगा।
अभियान का मुख्य उद्देश्य ओबीसी कॉलम को जनगणना में जोड़ना है।
कानपुर और जालौन में भागीदारी न्याय सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग विभाग जाति जनगणना में ओबीसी का कालम जोड़ने के लिए राज्य स्तर पर 22 अगस्त से अभियान शुरू करेगा।
अभियान को लेकर शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बैठक आयोजित की गई है। बैठक में सभी जिलाध्यक्षों एवं शहर अध्यक्षों की राय की ली जाएगी। साथ ही 22 अगस्त को कानपुर और 23 को जालौन में जातिगत जनगणना और भागीदारी न्याय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
इसके बाद अन्य जिलों में भागीदारी न्याय सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने बताया कि मुख्यालय में शुक्रवार को होने वाली बैठक में विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जयहिंद और प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे।