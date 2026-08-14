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    यूपी में दलित-पिछड़ा वोटबैंक साधेगी कांग्रेस, 21 अगस्त से 'सामाजिक न्याय सम्मेलन' शुरू

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 08:22 AM (IST)

    कांग्रेस अगले सप्ताह से दलितों और पिछड़ों को साधने के लिए सामाजिक न्याय सम्मेलनों का आयोजन करेगी। ...और पढ़ें

    यूपी में दलित-पिछड़ा वोटबैंक साधेगी कांग्रेस।

    यूपी में दलित-पिछड़ा वोटबैंक साधेगी कांग्रेस।

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    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दलितों व पिछड़ों को साधने के लिए कांग्रेस अगले सप्ताह से सामाजिक न्याय सम्मेलनों का आयोजन करेगी।

    सम्मेलन की शुरूआत 21 अगस्त को लखनऊ से की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित होने वाले सम्मेलन में प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय व पिछड़़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. अनिल जयहिंद सहित अन्य वरिष्ठ नेता दलितों व पिछड़ों को संविधान व आरक्षण के मुद्दे को लेकर पार्टी से जोड़ने का प्रयास करेंगे।

    कांग्रेस पिछले काफी समय से संविधान में बदलाव कर आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करने के प्रयासों को लेकर भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं प्रदेश प्रभारी बनने के बाद राजेंद्र पाल गौतम बसपा के बिखरे जनाधार को कांग्रेस के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।

    उन्होंने स्पष्ट तौर पर पार्टी नेताओं को यह संकेत भी दिए हैं कि सत्ता में आना है तो बसपा से दूरी बना रहे दलित व पिछड़े वर्ग के नेताओं को कांग्रेस के पाले में खड़ा करना होगा।

    इसके लिए उन्होंने ‘जितनी आबादी उतना हक’ का नारा दिया है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने हर विधानसभा क्षेत्र में सम्मेलन आयोजित करने की रणनीति तैयार की है। फिलहाल पहले चरण में लखनऊ, कानपुर और झांसी में सम्मेलन आयोजित करने की रुपरेखा तय की गई है। 21 अगस्त को लखनऊ के बाद 22 अगस्त को कानपुर और 23 अगस्त को झांसी में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे।

    सम्मेलनों के आयोजनों से पहले पार्टी ने छह सह प्रभारियों की नियुक्ति कर साफ कर दिया है कि जल्द से जल्द प्रदेश कार्यकारिणी का भी गठन किया जाएगा। फिलहाल कांग्रेस सामाजिक न्याय सम्मेलनों के सहारे राज्य में संगठन को मजबूत करने के प्रयास करेगी।

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    साथ ही बसपा से दूरी बना चुके और नाराज चल रहे ज्यादा से ज्यादा नेताओं को कांग्रेस के पाले में खड़ा कर दलितों व पिछड़ों को साधने की कोशिश करेगी। पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने बताया कि सम्मेलनों की तैयारी पूरी कर ली गई है।

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