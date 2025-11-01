अजय राय ने किसानों को लेकर सीएम योगी को लिखा लेटर, 50-50 लाख रुपये... मुआवजा दिलाने की मांग

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कांग्रेस ने मोंथा चक्रवात के चलते पिछले दो दिनों में हुई वर्षा से किसानों को हुए नुकसान पर चिंता जताई है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर किसानों को मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है।

प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र में कहा है कि बेमौसम वर्षा ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है। यह बरसात किसानों पर कहर बनकर टूटी है।

पिछले दिनों हुई बारिश से खेतों में खड़ी धान, आलू, तिलहन एवं हरी सब्जियों की फसलें नष्ट हो गई हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। महोबा में अपनी नष्ट हुई फसल को देखने के बाद किसान छोटेलाल की सदमे से मौत हो गई। जबकि झांसी में किसान कमलेश यादव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।