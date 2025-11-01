Language
    अजय राय ने किसानों को लेकर सीएम योगी को लिखा लेटर, 50-50 लाख रुपये... मुआवजा दिलाने की मांग

    By Alok Mishra Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 09:45 PM (IST)

    कांग्रेस ने मोंथा चक्रवात से किसानों को हुए नुकसान पर चिंता जताई है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मुआवजे की मांग की है। बेमौसम बारिश से धान, आलू, तिलहन जैसी फसलें बर्बाद हो गई हैं। महोबा में एक किसान की सदमे से मौत हो गई, जबकि झांसी में एक किसान ने आत्महत्या कर ली। कांग्रेस ने सरकार से तत्काल राहत और मुआवजे की मांग की है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कांग्रेस ने मोंथा चक्रवात के चलते पिछले दो दिनों में हुई वर्षा से किसानों को हुए नुकसान पर चिंता जताई है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर किसानों को मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है।
    प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र में कहा है कि बेमौसम वर्षा ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है। यह बरसात किसानों पर कहर बनकर टूटी है।

    पिछले दिनों हुई बारिश से खेतों में खड़ी धान, आलू, तिलहन एवं हरी सब्जियों की फसलें नष्ट हो गई हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। महोबा में अपनी नष्ट हुई फसल को देखने के बाद किसान छोटेलाल की सदमे से मौत हो गई। जबकि झांसी में किसान कमलेश यादव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

    कहा, कांग्रेस सदैव किसानों के साथ खड़ी है और प्रदेश सरकार से मांग करती है कि किसानों को इस कठिन परिस्थिति में तुरंत राहत व सहायता प्रदान की जाए। इसके लिए कृषि विभाग की टीमें त्वरित सर्वे कर फसलों के नुकसान का सटीक आकलन करें। प्रभावित किसानों को शीघ्र मुआवजा प्रदान किया जाए। महोबा के किसान स्वर्गीय छोटेलाल व झांसी के किसान स्वर्गीय कमलेश यादव के स्वजन को 50-50 लाख रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।