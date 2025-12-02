सड़क पर निकले तो कंफ्यूजन में डाल देंगे लखनऊ के ये साइन बोर्ड, समझना नहीं आसान

जागरण संवाददाता, लखनऊ। अलीगंज निवासी शिवम मंगलवार को अपने घर से जरुरी काम के लिए निकले। सड़क पर वह काफी दूर तक गए। रास्ते में उन्हें अधिकांश साइन बोर्ड लगे मिले। इन साइन बोर्ड को लगाने के पीछे आशय था कि यातायात को सुगम और सुचारू रखा जाए लेकिन इनकी भाषा ऐसी है कि शिवम को भी इसे समझने में समय लग गया। ये हाल किसी एक जगह नहीं शहर के लगभग सभी इलाकों का है। हजरतगंज, वजीरगंज, महानगर जैसे तमाम इलाकों में ऐसे साइन बोर्ड लगे हैं जिन्हे लोग देखते तो हैं लेकिन उस पर लिखे शब्द आसानी से समझ में नहीं आते।



अलीगंज के ही अजीत बताते हैं कि वह अक्सर बाइक से आते-जाते हैं लेकिन सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड ऐसे हैं जिन्हे देख कर अनदेखा करना पड़ता है। इनकी भाषा कठिन है। जो चिन्ह बने होते हैं आम जनता उसे भी जल्दी नहीं समझ पाती है। कई बोर्ड पर अंग्रेजी के अक्षर लिखे हैं इनकी वजह से समझना भी मुश्किल हो जाता है। बोर्ड से मदद नहीं मिलती उलटा असमंजस की स्थिति बन जाती है।