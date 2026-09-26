उत्तर प्रदेश में भी सक्रिय होगी कॉकरोच पार्टी, स्कूलों को सुधारने का चलाएगी अभियान

जागरण संवाददाता, लखनऊ : कॉकरोच पार्टी देश के अन्य राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश के स्कूलों को सुधारने के लिए चरणबद्ध तरीके से अभियान की योजना बना चुकी है। पार्टी ने स्कूलों की जर्जर अवस्था, शिक्षकों की कार्यप्रणाली, बच्चों में शिक्षा के प्रति कम, मिड डे मील के प्रति ज्यादा रुचि व मूलभूत सुविधाओं जैसे मुद्दों को उठाने का संकल्प लिया है।

कॉकरोच पार्टी की प्रवक्ता व कानूनी सलाहकार रत्ना सिंह ने शनिवार को ओडियन सिनेमा के पास राजधानी गेस्ट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में उत्तर प्रदेश के लिए अपनी पार्टी की योजनाओं को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि देश में शिक्षा व चिकित्सा की स्थिति बेहद खराब है।

कॉकरोच पार्टी दो अक्टूबर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए मुंबई सहित कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत करेगी। रत्ना सिंह ने बताया कि अगर सरकार इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटा देती है, तो कोई प्रदर्शन नहीं होगा।

रत्ना सिंह ने कहा कि लोगों को समझना होगा कि वोट का अधिकार ही है जो सभी परेशानियों से मुक्ति दिला सकता है। बिना किसी राजनीतिक दल का नाम लिए, उन्होंने कहा कि यूपी में बुलडोजर का खौफ पैदा करने का काम किया जा रहा है। समस्याओं के समाधान के लिए लोगों को आगे आना होगा और कॉकरोच पार्टी से जुड़ना होगा।