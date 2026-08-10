लखनऊ सहित प्रदेश के पांच जिलों में CNG हुई महंगी, दो से तीन रुपये बढ़े दाम

जागरण संवाददाता, लखनऊ। पेट्रोल और डीजल की स्थिर हुई कीमतों के बीच सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी हो गई है। प्रदेश के पांच शहरों में सीएनजी के दाम में तीन रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है।

ग्रीन गैस लिमिटेड ने लखनऊ और आगरा के साथ अयोध्या, सुल्तानपुर व उन्नाव में सीएनजी की कीमत में तीन रुपये प्रति किलो की वृद्धि की है। नई दर आठ अगस्त से लागू हो गई है। इसके साथ ही लखनऊ में सीएनजी की कीमत 102 रुपये से बढ़कर 105 रुपये प्रति किलो हो गई है।

सीएनजी के दाम बढ़ने का सीधा असर आटो-टैक्सी चालकों और सीएनजी से चलने वाले निजी वाहनों पर पड़ेगा। रोजाना सीएनजी से सफर करने वालों का ईंधन खर्च बढ़ जाएगा। आटो-टैक्सी चालकों का कहना है कि ईंधन की कीमत बढ़ने से उनकी परिचालन लागत बढ़ेगी। इसका असर भविष्य में किराये पर भी पड़ सकता है।

अयोध्या, उन्नाव व सुलतानपुर में भी बढ़ी कीमत लखनऊ और आगरा के अलावा अयोध्या, उन्नाव और सुलतानपुर में भी सीएनजी महंगी हुई है। इन जिलों में कीमत में दो रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। नई दर 101.75 रुपये प्रति किलो हो गई है।

चार महीने में 8.25 रुपये बढ़े दाम लखनऊ में सीएनजी की कीमत में पिछले चार महीनों के दौरान लगातार बढ़ोतरी हुई है। मई से अगस्त के बीच कीमत में कुल 8.25 रुपये प्रति किलो की वृद्धि हुई है। इससे सीएनजी को किफायती ईंधन मानकर वाहन चलाने वाले उपभोक्ताओं का बजट भी प्रभावित होगा।

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