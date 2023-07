CM योगी मुजफ्फरनगर से करेंगे पौधारोपण अभियान की शुरुआत, एक दिन में 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्‍य

Plantation Campaign In UP लोकसभा चुनाव 2024 को ध्‍यान में रखते हुए सीएम योगी पश्चिम यूपी के मुजफ्फरनगर से पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी 22 को मुजफ्फरनगर के शुक्रताल व बिजनौर में पौधा रोपेंगे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मथुरा में पौधा लगाएंगी। एक दिन में 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। पौधारोपण सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक किया जाएगा।