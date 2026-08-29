बलिया में बाढ़ का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी, देवरिया-गोरखपुर को करोड़ों की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात

डिजिटल डेस्क, लखनऊ/गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार यानी 29 अगस्त को पूर्वांचल के दौरे पर रहेंगे। वह बलिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर हालात को देखेंगे।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर बांसडीह, बैरिया और सदर तहसील के बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री भी वितरित की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री देवरिया और गोरखपुर में विकास परियोजनाओं का उपहार देंगे।

देवरिया को 305 करोड़ की 80 परियोजनाएं

मुख्यमंत्री देवरिया के सलेमपुर और भाटपार रानी विधानसभा क्षेत्रों में ₹305 करोड़ की 80 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाणपत्र और सहायता राशि भी वितरित की जाएगी।