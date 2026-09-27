CM योगी ने लखनऊ में की प्रेस वार्ता, बोले- विपक्ष का मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस वार्ता की है। इस प्रेसवार्ता के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि एसआईआर को लेकर विपक्ष का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि, मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर सवाल उठाना गैर जिम्मेदाराना हरकत है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को लोकतंत्र पर सवाल उठाने पर जनता से मांफी मांगनी चाहिए। भारत में चुनाव प्रक्रिया एकदम पारदर्शी है। हम कांग्रेस और विपक्षी दलों की हरकतों की निंदा करते हैं।



सीएम योगी ने आगे कहा कि, विपक्ष हमेशा अपने राजनीतिक फायदे के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने की हर उस साजिश का हिस्सा रहा है, जिसके कारण दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को नुकसान पहुंचे।